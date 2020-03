„Reload“: Bands können Auftritt gewinnen

Sulingen – Für die 15. Auflage des Reload Festivals, vom 13. bis 15. August in Sulingen, haben 43 Bands bereits zugesagt – ein Platz ist noch frei: Er wird vergeben beim Bandcontest am 25. April im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“.

Wie in den Vorjahren auch, haben dort fünf Nachwuchs-Bands die Chance, mit ihrem Auftritt das Publikum zu überzeugen, das per Abstimmung über den Sieg entscheidet. Die erfolgreiche Band erhält den letzten freien Auftritts-Slot auf der Hauptbühne des Festivals.

Ab sofort können sich Bands für die Teilnahme am Contest bewerben – mit einer E-Mail an reload_contest@online.de. Darin enthalten sein sollten eine individuelle Begründung für die Teilnahme am Wettbewerb, ein Link zur Homepage oder Facebook-Seite der Band sowie der Link zu einem Bewerbungssong auf Youtube oder ähnlichen Portalen. Dateianhänge wie PDF oder MP3 werden nicht berücksichtigt. Die Stilrichtung ist egal, einzige Voraussetzung: Die Bands dürfen noch keinen Plattenvertrag bei einem Major-Label haben.

Aus allen Einsendungen, die bis einschließlich des 31. März eingehen, wählt eine Jury die fünf Teilnehmer für den Bandcontest aus.