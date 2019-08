Reload 2019: Heißer Auftakt mit viel Druck und Wasserwerfern

Sulingen rockt - beim Reload Festival 2019 vom 22. bis zum 24. August. Mehr als 30 Bands aus den Genres Metal, Punk und Rock‘n‘Roll treten an, um den Musikfans einzuheizen.

Bei der Warm-up-Party am Donnerstagabend war das Zelt der Tent-Stage bereits zum Bersten gefüllt. Der Auftakt des Reload wurde wie im Vorfahr schon begierig erwartet und gefeiert. AM Freitag ging es dann richtig los: Pressure Recall eröffneten das Line-up auf der Main Stage. Bei glühender Sonnenhitze waren da auch bereits die Wasserwerfer im Einsatz, um den Besuchern Abkühlung zu verschaffen.

+ Pressure Recall geben sich keine Blöße und starten den Reload-Freitag in der Mittagshitze vor zahlreichen Musikfans. © Köhnken

Nach einem ausverkauften Haus im vergangenen Jahr mit 12.000 Besuchern haben die Veranstalter dieses Jahr alle Voraussetzungen getroffen, um 15.000 Musikfans willkommen heißen zu können. Ein neuer Campingplatz und eine bessere Infrastruktur sollen für einen gelungenen Ablauf des Festivals sorgen.

Als Headliner treten in diesem Jahr Sabaton, Hatebreed und Bullet For My Valentine in Sulingen auf die Bühne. Die schwedischen Power-Metaller von Sabaton spielen Freitagnacht ganze 90 Minuten für die Fans. Mehr als 14 Stunden Musik gibt es sowohl Freitag als auch Samstag auf die Ohren. Am Donnerstag eröffnen sechs Bands die Running-Order bei einer Warm-Up-Party im Zelt.

+ Am Freitag war die Party bereits voll im Gang - vor der Tent-Stage stauten sich die Massen auf dem Weg in den vergrößerten Partybereich.

E-Center stellt Bierversorgung auf dem Campingplatz sicher

Wer noch nicht alle Getränke beisammen hatte oder keine Kohle mehr ins Auto stecken konnte, machte vor dem Festivalstart noch Station in der Sulinger Innenstadt. Diese hatte sich gut auf die Metalheads eingestellt: „Wir haben einiges vorbereitet; was die Getränkeversorgung angeht. Wir hoffen, dass wir bis zum Festival-Ende dagegen halten können“, sagte der Geschäftsführer des E-Centers, Marc Steen, am Donnerstag.

Neben dem dritten Campingplatz für alle gibt es erstmals auch im VIP-Bereich Platz für Zelte. Bessere Technik für die Bühnenshow und ein Höhenfeuerwerk sind Teil des Sulinger Festival-Konzepts.