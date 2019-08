Medizinischer Notfall auf dem Reload-Gelände

Polizei zieht Festival-Fazit

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Beim Reload ist es am Samstagabend zu einem Einsatz der Polizei gekommen - es gab einen medizinischen Notfall. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sulingen - Medizinischer Notfall am Samstag gegen 21.30 Uhr im Eingangsbereich zum Infield des Reload Festivals 2019 in Sulingen: Beamte der Polizei sperrten einen Teilbereich weiträumig ab. Ein Beamter vor Ort sprach von einem „internistischen Vorfall“. Am Montag veröffentlichte die Polizei eine Festival-Bilanz.