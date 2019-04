Finanzminister fordert  Miteinander „face to face“

Sulingen – Der Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers, Festredner der Informa-Eröffnungsfeier, würzte seinen „Klartext“ mit launigen Worten. „Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass sie mich eingeladen haben: Ich gehöre zu denen, die sich nach Büroklammern bücken und auch die vierte Stelle nach dem Komma ausrechnen“, scherzte er bei der Begrüßung.

Sulingen sei über seine Grenzen hinaus bekannt, nicht nur wegen seiner „Aushängeschilder“ Bullenschluck und Lloyd Shoes, unterstrich Hilbers. Der positiven Entwicklung der Stadt, den er etwa am Erholungswert, der Verkehrsinfrastruktur, der Bildungslandschaft oder der medizinischen Versorgung festmachte, seien kluge politische Entscheidungen vorausgegangen. Dabei seien Kommunalpolitiker ihren Kollegen auf Landes- und Bundesebene gegenüber klar im Vorteil: „Nach der Sitzung geht’s in die Gaststätte und eine Stunde später wissen sie, ob sie richtig entschieden haben.“

In Zeiten rückläufigen Wachstums gelte es, den Mittelstand zu stärken. Die mittelständischen Unternehmen seien eine tragende Säule der Wirtschaft: Wir müssen politische Prioritäten setzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit positiv zu beeinflussen.“

Die Landesregierung begegne den wirtschaftlich interessanten Zeiten mit verantwortungsvoller Politik: „Wir haben Altschulden getilgt und dennoch investiert – in den Straßen- und Radwegebau, in die Krankenhauslandschaft, in die Digitalisierung.“

Informa 2019 – Bilder des ersten Tages Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Sc hlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann Die Sulinger Messe Informa ist eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung der Leistungs- und Gewerbeschau begleitete Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. © Schlotmann

Die Stärkung der schwachen, aber auch die Unterstützung starker Regionen garantiere die Attraktivität des Landes Niedersachsen im Kontext eines welt- und grenzoffenen Europas. Die ländliche Region sei kein Rückzugsort für Stadtmenschen, sondern habe eine eigenständige Entwicklungsperspektive verdient.

Gefördert werde diese auch durch Veranstaltungen wie die Informa. Dass die Organisatoren der Messe 8 000 Gäste erwarteten, zeuge von dem Interesse der Menschen für Regionen und Produkte und ein Miteinander „face to face“.

„Messe ist Plattform für Personalakquise“

Nicht zuletzt sei die Messe eine Plattform für Personalakquise: „Bei aller Digitalisierung werden gute Fachkräfte gebraucht.“ Reinhold Hilbers zollte den Ausrichtern umfassendes Lob, fand aber auch ein kleines Haar in der Suppe. „Hier wird Bier aus Nordrhein-Westfalen ausgeschenkt – niedersächsisches wäre mir lieber: Biersteuer ist Landessteuer…“ mks