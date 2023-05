Sulingens tausendjährige Geschichte ist Kino-Hit in der Region

Von: Sylvia Wendt

Das Team des „Sulingen Projektes“ bleibt beschäftigt: Christine Nordenholz, Frank Wenker, Martin Hermann, Werner Focke und Kerstin Melloh-Kordes (von links). © Sulingen Projekt

Sulingen – Film fertig, Premiere super – und nun? Nachgefragt beim „Sulingen Projekt“: Was macht ihr denn so mit eurer Freizeit? Jede Menge – ganz ohne Kamera, tatsächlich. Unter anderem den Film vorstellen in den Kinos der Region. Vorstellungen in Twistringen, Syke, Hoya, Diepholz, Quernheim und Nienburg sind bereits erfolgt oder stehen an. In Vechta soll der Film auch laufen. Nach Wildeshausen geht er im Juli.

Und im Sulinger „Filmpalast“ sprengt er Rekorde. Der Film „Freistatt“ steht unangefochten an der Spitze, hat 5 711 Gäste in das Sulinger Kino gelockt. Inhaber Holger Glandorf vermutet, dass „Das Sulingen Projekt“ das eventuell toppen könnte. Beim Gespräch liegt „Honig im Kopf“ mit 5 079 Kinobesuchern noch auf Platz zwei – und auf Platz drei, mit 4 999 Besuchern, liegt bereits „Das Sulingen Projekt“. Glandorf freut sich über den Erfolg und ist begeistert. Die Kinogäste ebenfalls: „Da war nicht einer dabei, der gemeckert hat.“ Teilweise hätten die Besucher sogar geklatscht: „Da stehen mir die Tränen in den Augen“, sagt Glandorf. Das Thema sei einfach spannend: „Das alles ist ja wirklich passiert. Das ist keine ausgedachte Geschichte, das ist Realität.“ Ein paar Informationen gibt Glandorf rund um den Film und seine Entstehungsgeschichte gerne als „Intro“ vor dem Film ans Publikum weiter. Erinnert daran, dass der Hügel, auf dem der Galgen für die Erhängung der Diebin „Frau Susewind“ einst gestanden hat, noch immer existiert. Glandorf hat den Film (nach sechseinhalb Wochen) nun nicht mehr täglich im Programm, aber immer wieder mal. „Man muss ihn gucken“, rät er jenen, die den Film zum ersten oder zum wiederholten Male anschauen. Tatsächlich tun das viele, denn „Das Sulingen Projekt“ geizt nicht mit Informationen. Teile der Geschichte können sich, ähnlich wie in Sulingen, auch andernorts zugetragen haben.

Als kurzweiliger Geschichtsunterricht sei der Streifen durchaus zu sehen, für Schüler ab der zehnten Klasse gut geeignet. Holger Glandorf will den Film weiterhin auf Nachfrage im Programm behalten, soll heißen: Gruppen ab etwa 30 Personen können einen Kino-Termin bestimmen. „Vormittags geht immer“, sagt Glandorf, für nachmittags und abends braucht er eine Vorlaufzeit von zehn Tagen, um das Programm auszuarbeiten. Denn: Wöchentlich schicken Hollywood und Co. neue Blockbuster ins Rennen um die Publikumsgunst.

„Mobil“ wäre auch das Team des „Sulingen Projektes“, das zur persönlichen Filmvorführung, etwa bei Vereinen oder in Senioreneinrichtungen, ausrücken könnte. Das Team steckt aktuell mitten in den Vorbereitungen, um das Werk auf Festivals zeigen zu können. Oft sind dafür Untertitel Pflicht. Die zu fertigen, damit beschäftigt sich Frank Wenker gerade. „Aber alle notwendigen Unterlagen zusammenzustellen, das bedeutet viel Arbeit“, erklärt Werner Focke. Angedacht sei zudem, einzelne Sequenzen aufzuarbeiten, um sie gegebenenfalls schulisch oder touristisch zu nutzen – etwa die Franzosenzeit oder die Sequenz aus dem Nationalsozialismus.

Was auch noch zu tun ist: die Requisiten unterbringen. Habt ihr da viel übrig? „Ja, jede Menge“, sagt Werner Focke. Überlegt werde derzeit, was wie nachgenutzt werden könnte.

Was noch fehlt, ist die große „Danke-Sause!“ mit dem Team. Es sei schwierig, fast unmöglich, einen Termin zu finden, an dem alle können.