Raum für „rettende Inseln“

Neu gestaltete Schulbibliothek der Grundschule Groß Lessen wird eingeweiht

+ Die neu gestaltete Schulbibliothek konnten die Gäste des Festaktes nach der Feierstunde besichtigen, am Nachmittag schloss sich ein Tag der offenen Tür an.

Groß Lessen - „Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne an Visionen glaube“, stellte Schulleiterin Maren Sieck-Oetker lächelnd fest. Etwa die einer Lesewerkstatt an der Grundschule Groß Lessen, so ähnlich wie eine, die sie während ihres Studiums kennenlernte. Diese Wunschvorstellung sei nun Wirklichkeit geworden, eröffnete sie am Freitag den Gästen der Einweihungsfeier für die neu gestaltete Schulbibliothek: Wo noch vor einem halben Jahr sperrige Regale, einfache Schulstühle als Sitzgelegenheiten und ein arg in die Jahre gekommener Bücherbestand zu sehen waren, sei ein Ort entstanden, der zum Lesen und Verweilen einlade. Hell und freundlich präsentiert sich nun die Bibliothek im Dachgeschoss, es gibt Bänke, Sitzsäcke und eine kleine „Liegewiese“, auf der die Kinder schmökern können. Noch fehlt eine Sofaecke, auch Tische und Stühle für die PCs, die die Stadt Sulingen beschaffen wird - und es gibt noch reichlich Platz für weiteren Lesestoff. Buchhändler Michael Mengeling präsentierte eine Auswahl, die den Gästen der Feier und des „Tages der offenen Tür“ Gelegenheit bot, die Regale weiter zu bestücken.