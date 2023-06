Rauchentwicklung führt zu Evakuierung der Grundschule Groß Lessen

Von: Jan Könemann

40 Feuerwehrkräfte kamen am Dienstagmittag in der Grundschule Groß Lessen zum Einsatz. © Könemann

Groß Lessen – Aufgrund von Rauchentwicklung in der Groß Lessener Grundschule wurden die Ortsfeuerwehren Groß Lessen und Rathlosen am Dienstag gegen 12.20 Uhr, auch per Sirene, alarmiert, später auch ein Löschfahrzeug aus Sulingen mit Belüftungsgerät an Bord. Die Evakuierung der Schülerinnen und Schüler „verlief reibungslos“, teilte Einsatzleiter Christian Schulz, stellvertretender Ortsbrandmeister Groß Lessen, vor Ort mit. Die Kinder waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf dem Schulhof versammelt.

Da kein Rauch, aber deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar war, überprüften die Einsatzkräfte verschiedene Bereiche und insbesondere die elektrischen Anlagen mit Wärmebildkameras. „Wir können nichts feststellen“, meldete Schulz. Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen setzten den Überdrucklüfter ein, um das Gebäude zu belüften.

„Es wird vermutet, dass der Brandgeruch von verschmortem Kunststoff herrührte“, teilte Feuerwehrpressesprecher Marcus Martz mit. Insgesamt waren nach seinen Angaben 40 Feuerwehrkräfte, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.