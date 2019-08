Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle: Polizeihubschrauber im Einsatz

Junger Mann zückt Küchermesser

+ © S. Wendt Auf diese Sulinger Tankstelle wurde ein Überfall verübt. © S. Wendt

Raubüberfall auf eine Tankstelle im Sulinger Westen: Am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr meldete der Pächter den Überfall. Ein junger Mann habe in die Registrierkasse gegriffen und Bargeld an sich genommen.