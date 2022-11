Party bis in den frühen Morgen im Sulinger Ratskeller

Von: Harald Bartels

Für ein ganz neues Ambiente sorgte die Clubnacht im Ratskellergebäude in Sulingen. © Hefkaluk

Sulingen – Die Musik dürfte etwas anders geklungen haben als bei früheren Tanzveranstaltungen im Goldenen Saal des Ratskellergebäudes in Sulingen, aber ansonsten war das Publikum mutmaßlich ähnlich gut gelaunt: Am Samstag bat Eigentümer Dominik Cyrkel zur ersten Clubnacht in die renovierten Räume.

Die Tickets für die Veranstaltung mit mehreren DJs war bereits im Vorfeld ausverkauft. Überwiegend aus dem Sulinger Land seien die Gäste gekommen, bilanzierte Feenja Jürgens für das Ratskeller-Team, und „es waren alle Altersgruppen vertreten.“ Dabei war angesichts der Musikauswahl mit House, Dance und Black Music damit gerechnet worden, dass sich vorwiegend jüngeres Publikum angesprochen fühlen würde, aber offensichtlich lockte das Ambiente auch ältere Partygänger. Gefeiert worden sei bis in den frühen Morgen, berichtete Jürgens. Entsprechend gut fiel das Fazit von Feenja Jürgens aus: „Es ist alles gut abgelaufen, und die Gäste waren begeistert vom Drumherum.“

Angesichts dieses Erfolgs werde es sicher, wie von Dominik Cyrkel angekündigt, auch weitere Veranstaltungen im Goldenen Saal geben (wir berichteten). Geplant ist, in unregelmäßigen Abständen derartige Events mit wechselnden Musikrichtungen zu veranstalten.

Zur Musik der DJs feierte die Menge bei der ausverkauften Veranstaltung. © Hefkaluk