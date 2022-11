Randale in Pflegeeinrichtung und auf dem Revier

Von: Volker Rathmann

Randale im Pflegeheim und auf dem Polizeirevier brachte einen 51-Jährigen aus dem Raum Sulingen vor das Amtsgericht. © Bartels

Stark alkoholisiert hat ein 51 Jahre alter Mann aus der Region Sulingen an zwei Tagen die Polizei auf Trab gehalten. Er randalierte im Pflegeheim, widersetzte sich den Beamten und landete am Ende vor Gericht. Die Richterin brummte dem Mann eine Geldstrafe auf - und gab ihm einen Rat mit auf den Weg.

Sulingen – Reichlich Ärger mit Polizei und Justiz handelte sich ein 51 Jahre alter Mann aus der Region Sulingen ein, als er im Sommer 2021 gleich in zwei Fällen in seiner Altenpflegeeinrichtung randalierte und daraufhin zur Ausnüchterung durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Beide Male widersetzte er sich den Beamten. Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und versuchter Körperverletzung musste er sich deshalb vor dem Amtsgericht Sulingen verantworten.

Während der Angeklagte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, berichtete ein Polizeikommissar, dass man den renitenten Angeklagten in den frühen Morgenstunden des 8. Juni 2021 nach Streitigkeiten mit einem Mitbewohner, die mit dem Eintreten einer Zimmertür endeten, per Funkstreifenwagen zum Polizeikommissariat Sulingen befördern musste. An den Händen gefesselt und auf der Rückbank des Streifenwagens sitzend, habe der Mann dann versucht, den neben ihm sitzenden Polizeibeamten gezielt Kopfstöße zu versetzen. Erst durch eine vollständige Fixierung an Armen und Beinen hätte man den mit 2,28 Promille stark alkoholisierten 51-jährigen ruhigstellen können.

Anschließend erklärte ein weiterer Polizeikommissar, dass der Angeklagte am 8. Juli 2021 erneut Probleme in seiner Einrichtung bereitete. Nachdem der Mann zur Dienststelle verbracht worden war, sollte er Zigaretten und Feuerzeug abgeben. Der betrunkene Angeklagte – diesmal waren es 2,12 Promille – weigerte sich jedoch und baute sich in „Schlaghaltung“ mit erhobenen Fäusten vor dem Polizeibeamten auf. Der Mann sei daraufhin zu Boden gebracht worden.

Bereits im Vorfeld der Gerichtsverhandlung hatte ein medizinischer Sachverständiger den suchtkranken Angeklagten hinsichtlich einer eventuell vorliegenden Schuldunfähigkeit eingehend untersucht. Der Gutachter kam jedoch zum Ergebnis, dass keine wesentlichen Einschränkungen der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit vorliegen.

Während die Vertreterin der Anklage beide Handlungen des Angeklagten als tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung bewertete, kam der Verteidiger zu einer gänzlich anderen Einschätzung. Die vermeintlichen Kopfstöße im Streifenwagen seien keine strafbare Handlung, schließlich sei sein Mandant an den Händen gefesselt und angeschnallt gewesen. Die erhobenen Fäuste im zweiten Sachverhalt stellten maximal eine Widerstandshandlung dar - aber keinen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Als der Angeklagte im Verhandlungsverlauf seine Felle buchstäblich davonschwimmen sah, äußerte er lauthals, dass man ihn ja gleich erschießen könne…

Schließlich verurteilte ihn das Gericht zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu 10 Euro (700 Euro) und hielt ihm eine verminderte Schuldfähigkeit zugute. In ihrer Urteilsbegründung gab die vorsitzende Richterin dem Angeklagten zu verstehen, dass für eine Verfahrenseinstellung keinerlei Ermessen bestand. Seine fünf Einträge im Bundeszentralregister belegen, dass er speziell im alkoholisierten Zustand Probleme mit der Polizei habe und aufgrund seines Aggressionspotenzials oft anecke. Sollte er nun nicht an sich arbeiten, bestünde die Gefahr, dass er irgendwann im Gefängnis lande.