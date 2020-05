Ranck sagt Sulinger Citylauf 2020 ab

2019 beteiligten sich über 700 Teilnehmer an der Breitensportveranstaltung.

Sulingen - Intersport Ranck sagte am Samstag den ursprünglich für Freitag, 12. Juni, geplanten Sulinger Citylauf ab. Für 2021 plane man die Breitensportveranstaltung für Freitag, 11. Juni.

„Wir haben lange abgewartet, aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns in Absprache mit AOK und Sparkasse dazu entschieden, den Sulinger Citylauf in diesem Jahr ausfallen zu lassen", teilte am Samstag eine Sprecherin von Ranck mit. Grund sei die anhaltende Corona-Pandemie. „Wir freuen uns nun alle auf die Veranstaltung im nächsten Jahr." AOK und Sparkasse sind Mitveranstalter des Citylaufes.

Am Donnerstag hatten Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder nach einer Videokonferenz ihre Haltung untermauert, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern auch weiterhin nicht zuzulassen. "Dieses Verbot muss voraussichtlich mindestens bis Ende August aufrechterhalten bleiben", heißt es in einer Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesregierung.

2019 über 700 Teilnehmer

2019 waren in der Sulinger Innenstadt über 700 Teilnehmer des Citylaufes an den Start gegangen. Gut 30 Helfer hatten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt.