Diakonische Altenhilfe: Quartiermanager ab April?

Erste Bewerbungen liegen vor

Sulingen - Joachim von der Osten kündigt den Start des Projektes „Leben im Quartier in Sulingen“ für Ende des Quartales dieses Jahres, spätestens zum 1. Juli an. Von der Osten ist, wie Pastorin Dagmar Brusermann, Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, der Trägerin der Sulinger Senioreneinrichtung Haus am Suletal. Einher geht mit dem Projektstart die zunächst auf die Dauer von drei Jahren befristete Einstellung eines Quartiermanagers. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert die Stelle mit einem Zuschuss in Höhe von 100. 000 Euro (wir berichteten).