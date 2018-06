TuS Sulingen bietet Public Viewing in der Disco an

Sulingen - Nachdem die Fußballer des TuS Sulingen auf eine eigene Public-Viewing-Veranstaltung zur Fußballweltmeisterschaft in Russland verzichten, „gibt es eine gemeinsame Veranstaltung mit der Diskothek ,Nachtwerk‘ “, teilte am Montag Volker Wall, Präsident des TuS Sulingen, mit.

„Wir sind mehrfach nach einer Alternative gefragt worden, um das gemeinsame Fußballgucken zu ermöglichen – die Veranstaltung der TuS-Handballer im Sulinger Westen war vielen Fragenden zu weit entfernt.“ Daraufhin habe man nach anderen Lösungen gesucht.

„Das ,Nachtwerk‘ liegt in unmittelbarer Nähe zum SUN-Park und hält von Haus aus mit dem Gastronomiebetrieb die nötige Infrastruktur vor. Auf Nachfrage beim Geschäftsführer, Riyad Al-Ghoul, konnten wir kurzfristig ein ,Rudelgucken‘ im Osten Sulingens darstellen.“

Leinwand und Beamertechnik der Abteilung Fußball des TuS würden durch das Equipment des „Nachtwerks“ – insbesondere die Soundanlage – ergänzt. Wall: „Gezeigt werden alle Spiele der deutschen Nationalelf, beginnend mit der Partie gegen Mexiko am kommenden Sonntag, 17. Juni.“ Dafür öffne das „Nachtwerk“ jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, am Sonntag also um 16 Uhr.