Proviant und „Zubehör“ für die Sulinger Festival-Camper

Von: Harald Bartels

Auswahl und Menge an Grill-Artikeln sind von E-Center-Geschäftsführer Marc Steen bereits deutlich aufgestockt worden. © Bartels

Sulingen – „Wir hoffen, dass sich am Geschmack der Festivalbesucher nicht grundsätzlich etwas geändert hat“, sagt Marc Steen, Geschäftsführer des E-Centers in Sulingen. Aufgrund seiner zentralen Lage war der Verbrauchermarkt bisher eine der beliebtesten Anlaufstellen für die Gäste des Reload Festivals, und entsprechend bereitet man sich hier auf einen möglichen Kundenandrang in der Zeit vom 18. bis 20. August vor.

Ganz wichtig in der Getränkeauswahl sei die Biermarke „5,0“, die man in unterschiedlichen Sorten geordert habe, aber auch alkoholfreie Getränke seien reichlich verfügbar. Besonders gefragt gewesen seien auch Grillartikel, vom Einweggrill über das wiederverwendbare „Dreibein“, Holzkohle, Saucen bis hin zu Lebensmitteln, die gegrillt werden können, ob Fleisch, Wurst, Fisch, Käse oder Vegetarisches. Ebenfalls nicht fehlen dürfen Fertiggerichte in der Konservendose, allen voran die beliebten Ravioli. Stark nachgefragt von Festivalbesuchern sind laut Steen auch Eiswürfel.

Die erste Lieferung treffe am Freitag ein: „Wir bereiten uns vor“, so Steen, gegebenenfalls könne Dienstag und Donnerstag noch nachbestellt werden.

Eine bei Festivalbesuchern besonders beliebte Biermarke hat Marc Steen in unterschiedlichen Sorten geordert. © Bartels

Während der früheren Festivals seien mehr als 500 Kunden zusätzlich pro Tag zu verzeichnen gewesen, die von morgens bis gegen 16 oder 17 Uhr eingekauft hätten. Gern genutzt würden in dieser Zeit auch die Kundentoiletten. „Wir sind den Kunden dankbar, dass sie die Toiletten entsprechend behandeln, das ist wirklich problemlos“, betont Marc Steen.

„Wir freuen uns darauf, dass es endlich wieder losgeht“, sagt er, „und wir hoffen, dass die Besucher hier eine schöne Zeit haben und den Namen Sulingens in die Welt hinaustragen.“

Campingbedarf und Pools im Baumarkt

Einen häufig geäußerten Wunsch müssen Steen und seine Mitarbeiter den „Reload“-Besuchern jedoch abschlagen: Campinggaskartuschen und Zubehör finden sich nicht im Sortiment. „Das wird oft nachgefragt, aber da müssen wir dann auf die Baumärkte verweisen.“

Auch dort laufen die Vorbereitungen, wie Maik Höfener, Marktleiter des Hagebaumarktes in Sulingen, bestätigt: „Das machen wir jedes Jahr.“ Vor allem Campingartikel seien gefragt, allen voran Heringe, aber auch Wasserkanister, kleine Pools zum Abkühlen bei hohen Temperaturen. Einen erhöhten Kundenandrang während der Festivaltage merke man schon. Aber: „Die meisten sind gut vorbereitet – und für alle anderen sind wir da.“