Nach über 40 Jahren Polizeidienst: Reiner Bergmann wechselt in den Ruhestand

Prototyp des Bürgerpolizisten

+ © Schlotmann Wechselt in den Ruhestand: Reiner Bergmann. © Schlotmann

Sulingen - Uwe Ruppe spricht von einem „Verlust für die Dienststelle“, Andrik Hackmann nickt. „Reiner hinterlässt eine Lücke, die wir so schnell nicht schließen werden.“ Erster Polizeihauptkommissar Ruppe, Leiter des Polizeikommissariates in Sulingen, und Polizeihauptkommissar Hackmann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Kommissariates, verabschiedeten gestern Morgen Polizeihauptkommissar Reiner Bergmann in den Ruhestand; nach 43 Jahren im Polizeidienst. 40 Jahre war Bergmann am Standort Sulingen eingesetzt.