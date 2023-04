Ein Sulinger im Wettstreit mit den Prominenten

Von: Harald Bartels

Das Einladungsschreiben zum Casting für die Spielshow zeigt Karl Hausknecht. © Bartels

Sulingen – Gebannt vor dem Fernseher sitzen wird am Sonntag, 16. April, ab 20.15 Uhr Karl Hausknecht aus Sulingen: Die erste Folge der neuen Spielshow „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“ des Senders „ProSieben“ wird ausgestrahlt – und der 34-Jährige ist einer der Kandidaten.

Für Hausknecht war es die dritte Teilnahme an einer Fernsehshow. Nach „First Dates“ bei Vox wirkte er mit an „Balls – Für Geld mache ich alles“, ebenfalls von „ProSieben“. „Mit einigen Kandidaten von damals bin ich in Kontakt geblieben, weil wir uns gut verstanden haben. Wir sind alle gleich ,verrückt‘ “, erzählt er. „Und dann ploppte das Casting auf für die neue Show.“ Obwohl nicht klar war, worum es dabei genau gehen sollte, bewarb man sich als Gruppe, und sechs Teilnehmer, darunter Karl Hausknecht, wurden ausgewählt.

Das Konzept der Sendung: Die Prominenten müssen in außergewöhnlichen Wettbewerben antreten und sich dabei mit einem nicht prominenten Herausforderer messen. „Die Promis können doch nur reden, mehr können die doch nicht!“, wird Hausknecht auf der Internetseite des Senders zur Show zitiert. Im Dezember ging es für ihn zu Dreharbeiten ins Ausland, wo er auf seinen prominenten Gegner traf, und im Februar versammelten sich alle Teilnehmer in einem Kölner Fernsehstudio, wo die Finalshow aufgezeichnet wurde.

„Am meisten Spaß gemacht hat die Erfahrung“, zieht Hausknecht Bilanz. Es sei interessant gewesen, ein anderes Land kennenzulernen, vor allem aber: „Man konnte die Stars einmal sehen, wenn sie gefordert werden und etwas machen müssen, was ihnen nicht so liegt.“

Sein Kontrahent hat sich dabei gut angestellt, findet Hausknecht. Bemerkenswert gewesen sei auch, ihn bei Gesprächen in den Pausen einmal anders als im Fernsehen zu erleben: „Als Star mag ich ihn eigentlich gar nicht – aber sobald die Kameras aus sind, ist das ein lieber, netter Mensch. Wenn die Kameras wieder angehen, wird er sofort zur ,Rampensau‘.“

Wie sein persönliches Duell ausging, weiß Hausknecht natürlich schon, auch wenn er es vor der Ausstrahlung nicht verraten darf. Wie das Ganze auf dem Bildschirm aussieht, weiß er noch nicht. „Wir haben das bei der Finalshow in Teilen schon gesehen und mussten das dann kommentieren, aber alles kenne ich noch nicht – ich bin sehr, sehr gespannt.“ Er und seine Mitstreiter seien „froh, dass die Show zur Primetime am Sonntagabend kommt.“ Sie soll nicht das Ende sein: „Wir hoffen alle, dass es nicht das letzte Mal im Fernsehen war.“

Ausstrahlung

Der Sender „ProSieben“ zeigt die erste Staffel von „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“ ab dem 16. April sonntags um 20.15 Uhr. Zudem sind die Folgen abrufbar beim Streamingdienst „Joyn“.