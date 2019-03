Projekt Schulbücherei ragt aus Aktivitäten von „Macht mit“ heraus

Förderverein der Grundschule Groß Lessen wählt Vorstand neu

+ Der Vorstand nach den Wahlen: Yvonne Kramer, Sandra Oerter, Ralf Feldmann, Anja Nordloh, Manon Ringe, Thorben Müller, Maike Ostermann (von links; auf dem Foto fehlen: Nadine Lorenz, Ina Roth). Foto: Förderverein Macht mit

Groß Lessen – Mitglieder und Gäste begrüßte Vorsitzende Manon Ringe zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins „Macht mit“ der Grundschule Groß Lessen im Gasthaus Husmann. Sie berichtete über die Vereinsaktivitäten in den zurückliegenden zwölf Monaten: „Macht mit“ beteiligte sich an der Gestaltung und Finanzierung eines Flyers für Lessener Neubürger, erfreute die Kinder am Tag der Bundesjugendspiele mit einer Eisspende. Zur Einschulung 2018 bekam jeder ABC-Schütze eine Fotomappe mit Portraitfoto, Klassenfoto und Foto-CD. Auch den Schulplaner finanzierte der Verein erneut mit. Den Aufbau und den Anstrich des von Hauke Wolff gespendeten Schaukelgestells unterstützte der Förderverein ebenso wie das alljährliche Adventsbasteln, bei dem alle Gäste mit Getränken und selbstgebackenen Waffeln versorgt wurden. Erstmals nahm die Grundschule Groß Lessen mit Unterstützung des Fördervereins, am „Lebendigen Adventskalender“ der Sulinger Kirchengemeinden teil. Auch in diesem Jahr wurde das Präventionsprojekt gegen sexuellen Missbrauch „Mein Körper gehört mir“ von der theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück durch „Macht mit“ finanziell unterstützt.