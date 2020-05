Programm steht fest: Ab ins Autokino

Start am 8. Mai in Sulingen mit „Das perfekte Geheimnis“

+ Das Trio Janin Hanstein, Holger Glandorf und Michael Suhr (von links) laden ab dem 8. Mai ins Autokino ein, auf das Informa-Gelände nach Sulingen. Foto: Bartels

Sulingen – „Wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann“, sagen Janin Hanstein, Holger Glandorf und Michael Suhr. Das Trio organisiert das Autokino auf dem Informa-Gelände in Sulingen, das am 8. Mai gegen 21 Uhr mit dem Film „Das perfekte Geheimnis“ startet: „Wir bedanken uns bei der Stadt Sulingen und dem Landkreis Diepholz für die gute Zusammenarbeit.“ Die Ticketbuchung erfolgt ausschließlich online, und nach der Buchung können verschiedene Menüs sowie „Kirmes-Snacks“ und Getränke dazu gebucht werden. Das Programm umfasst weiter am Samstag „Jumanji 2“, am Sonntag „Der Vorname“, am Montag „Parasite“, am Dienstag „Bohemian Rhapsody“ und am Mittwoch „Der Joker“; vor manchen Filmen wird zudem ein Kurzfilm des „Sulingen-Projekts“ gezeigt. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, der Film beginnt mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Zusätzlich bietet Familie Hanstein ab Donnerstag täglich von 12 bis 18 Uhr einen „Drive in“ auf dem Gelände an mit handgebrannten Mandeln, Zuckerwatte, kandierten Früchten, Poffertjes, Crêpes, Champignons und Hotdogs. hab