Premieren und Stammgästebesuch

Die Coverpiraten aus Hamburg stellten sich am Samstag das erste Mal im Mittelzentrum Sulingen vor. FotoS: Schlotmann

Sulingen – Andreas Paske ist Sulinger. Für Sonntag hatte er sich auf dem Hindenburgplatz einen Flohmarkt-Verkaufsstand gesichert. „Zum ersten Mal“, sagt er. Sein Premieren-Fazit: „So ein Wetter hat die Veranstaltung nicht verdient.“ Mit dem Flohmarkt am Sonntag endete das Altstadtfest 2019 der Initiative Sulingen. Pünktlich zum Aufbau in den frühen Morgenstunden hatte Dauerregen eingesetzt. Erst gegen Mittag entspannte sich die (Wetter-)Situation.

Kathleen Rust und Annika Rust hatten sich wie Andreas Paske auf die Witterungsbedingungen eingestellt. Pavillon zum Schutz des Sortiments, Ostfriesennerz und Gummistiefel zum Selbstschutz: „Das geht schon“, erklärt Kathleen Rust. Die Besucher des Flohmarktes danken den beiden jungen Frauen durch Interesse an ihrem Sortiment.

Offizieller Beginn des Flohmarktes am Sonntag war um 11 Uhr. „Die ersten Verkäufer und Kunden waren schon um 7 Uhr da“, erklärt Sulingens scheidender Wirtschaftsförderer Martin Koenen, der im vierten Jahr für die Initiative Sulingen die Veranstaltungsfäden in die Hände genommen hatte. Die unübersehbaren Lücken auf dem Hindenburgplatz, dem Parkplatz des E-Centers und im Bereich der Langen Straße führt der Wirtschaftsförderer auf die Witterungsverhältnisse zurück. „Die ersten Verkäufer, die um 7 Uhr gekommen waren, haben ihre Stände bereits um 9 Uhr wieder abgebaut.“

Für den Vorabend hatte die „Initiative“ zu Livemusik auf zwei Bühnen gebeten, Harry Rößel in die Partyzone um das Lindeneck. Martin Koenen: „Als mit den Coverpiraten und Major Healey unsere Hauptacts auftraten, wurde es dann auch richtig voll.“ Die Coverpiraten aus Hamburg stellten sich laut Koenen am Samstag das erste Mal im Mittelzentrum vor, Major Healey gehören zu den Stammgästen. Die Besucher der Altstadt seien nach Beobachtungen Koenens zufrieden gewesen. „Die Sulinger sind ja meistens zunächst etwas zurückhaltend, später wurde aber an beiden Bühnen getanzt. Ich glaube, die Erwartungen der Besucher würden erfüllt.“ Koenen zur Besucherresonanz: „Die bewegte sich im Rahmen der Vorjahre. Sicher: Mehr geht immer, aber wir sind zufrieden. Das war eine solide Sache.“

Harry Rößel zur Partyzone um das Lindeneck, in der er sich selbst hinter das DJ-Mischpult gestellt hatte: „Das Wetter ist gut. Das Bier ist kalt. Die Leute gehen gut mit. Ich kann mich nicht beklagen.“

Eröffnet hatte die Initiative Sulingen das Altstadtfest 2019 am Freitag mit dem Abendpicknick. Koordinator Martin Koenen spricht von über 90 Tischen, die die Interessengemeinschaft in der Kampstraße und im südlichen Teil der Langen Straße habe stellen lassen. In der Summe hätten weiter über 700 Gäste den Auftakt gefeiert. Für den musikalischen Rahmen sorgte „DJ Gerry“. oti