Sulinger Nachwuchs-Ballerinas präsentieren in Wehrbleck „Winterblumen“ 

Premiere für eigenes Orchester

+ © Tom Kastner Mädchen aus der Sulinger Ballettschule von Ina Zurek – hier in der Produktion „Alice im Wunderland“ – präsentieren im Landhaus „Witten Deel“ das Programm „Winterblumen“. © Tom Kastner

Wehrbleck/Sulingen - Mädchen aus der Sulinger Dependance der Ballettschule von Ina Zurek präsentieren am ersten und am dritten Advent im Landhaus „Witten Deel“ in Wehrbleck das Programm „Winterblumen“: Die zehn- bis 14-jährigen Ballerinas tanzen zu Weihnachtsliedern aus verschiedenen Teilen der Welt, kündigt Ina Zurek an. Allerdings nicht etwa zu Musik aus der Konserve: „Die Ballettschule hat seit Kurzem ein eigenes kleines Orchester.“