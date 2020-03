Gutachterausschuss stellt Grundstücksmarktbericht 2020 vor

Sulingen – Rekordumsätze bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen meldet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden (GAG) im neuen Grundstücksmarktbericht, den der GAG-Vorsitzende Gerd Ruzyzka-Schwob gemeinsam mit Holger Könemann, Teamleiter Wertermittlung und Bodenordnung der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), am Montag in Sulingen vorstellte.

Ähnlich wie bei den Bodenrichtwerten und den unbebauten Grundstücken (wir berichteten) verzeichnete der GAG im Zeitraum vom 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019 ein deutliches Plus bei Kaufverträgen, Umsatz und Fläche. Der Geldumsatz werde im Wesentlichen von den bebauten Grundstücken geprägt, so Ruzyzka-Schwob. Hier sei die Zahl der Verträge von 1 493 auf 1 587 gestiegen, der Umsatz habe sich von 357 Millionen Euro auf 415 Millionen Euro gesteigert.

Den Löwenanteil machten dabei die frei stehenden Ein- und Zweifamilienhäuser aus: Ihr Anteil liege bei 60 Prozent der Verträge, und sie sorgten alleine für 215,9 Millionen Euro Umsatz. Die meisten Verkäufe gab es in den Gemeinden Stuhr (110) und Weyhe (108), die wenigsten, 16, in der Samtgemeinde Siedenburg.

Die Preisentwicklung habe dazu geführt, dass der rechnerische Mittelwert des Landkreises Diepholz von 194.000 auf 229.000 Euro gestiegen ist. Damit liege man über dem Landesdurchschnitt und bewege sich unter den 47 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen auf Platz 20, knapp hinter Osnabrück. Der Mittelwert für den Nordkreis liege mit 250.000 Euro auf dem Niveau des Landkreises Oldenburg (Platz 14), während sich der Südkreis mit 169 000 Euro auf dem Niveau des Landkreises Schaumburg (Platz 36) bewege, noch vor Nienburg auf Platz 40. Die Spanne der Kaufpreise reiche von unter 100.000 Euro (wobei es sich vorwiegend um renovierungsbedürftige Gebäude in ländlichen Lagen handele) bis zu mehr als 500.000 Euro.

Um das Preisniveau besser vergleichen zu können, hat der Ausschuss in diesem Jahr den Mittelwert für ein Normobjekt (Einfamilienhaus, Baujahr 1985, 145 Quadratmeter Wohnfläche und 800 Quadratmeter Grundstück) ermittelt. Für dieses Musterhaus wäre in Weyhe ein Preis von 340.000 Euro zu zahlen; am entgegengesetzten Ende der Skala bewegt sich Kirchdorf mit einem Preis von 150.000 Euro. In den hohen Unterschieden bildeten sich bereits die unterschiedlichen Bodenrichtwerte ab, so Ruzyzka-Schwob, aber auch die höhere Nachfrage.

Bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften stieg zwar der Umsatz im Landkreis Diepholz von 55,8 Millionen Euro auf 60,4 Millionen, die Zahl der Kaufverträge blieb jedoch mit 290 annähernd gleich (293 im Vorjahr).

Reichlich Bewegung war dagegen bei den Eigentumswohnungen zu verzeichnen: Während die Weiterverkäufe zurückgingen, von 488 auf 447, stiegen die Erstverkäufe von 315 auf 422, und in der Summe ergab das einen Rekordumsatz von 158,7 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sei als Sondereffekt der Verkauf zahlreicher Ferienwohnungen am Dümmer.

Insgesamt stelle man fest, dass es aus Norden ebenso wie aus Westen einen Preisdruck gebe: Aus Richtung Vechta seien Diepholz und Barnstorf interessant, ebenso wie aus Richtung Bremen die Kommunen Weyhe und Stuhr. Das setze sich aber fort: Wer in Syke keine bezahlbaren Objekte mehr finde, orientiere sich etwa nach Affinghausen. Eigentlich habe man im ländlichen Raum noch genügend bezahlbaren Wohnraum, aber die Masse bewege sich noch nicht so sehr aus den Zentren heraus, ergänzt Holger Könemann.

Der Anstieg bei den Immobilienpreisen führe auch dazu, dass die Rentabilität von Vermietungen sinke, sagt Ruzyzka-Schwob. Die habe lange bei fünf Prozent gelegen und sei nun von 3,4 auf 3,1 Prozent gesunken. „Die Immobilienpreise steigen schneller als die Mieten, und das erschwert das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, wenn der Bauherr nicht die öffentliche Hand ist.“

Bei Wohnungsmieten habe man ein ähnliches Bild wie bei den Immobilienpreisen: Im Nordkreis liege der mittlere Mietpreis pro Quadratmeter bei 7,85 Euro, es würden aber teilweise auch mehr als zehn Euro gezahlt. Im Südkreis liege der Mittelwert dagegen bei 5,20 Euro, wie im Vorjahr. Allerdings erfahre man die Mietpreise – anders als die Kaufpreise – nur auf freiwilliger Basis, erläutert Holger Könemann, und man gehe dazu über, stichprobenartig auch die Angebotsmieten aus Zeitungsanzeigen und Internetportalen zu erfassen.

Der mehr als 270 Seiten starke Grundstücksmarktbericht ist nun in gedruckter Form zum Preis von 95 Euro in den Geschäftsstellen des Gutachterausschusses erhältlich sowie auf der Homepage www.gag.niedersachsen.de als Download. Telefonische Auskünfte gibt es unter den Rufnummern 0 42 71 / 80 15 05 und 0 42 42 / 1 52. Die Einsichtnahme vor Ort ist kostenfrei.