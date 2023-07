Poolparty ist mit neuen Attraktionen zurück im Freizeitbad

Von: Harald Bartels

Freuen sich auf die Poolparty: Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich und Mary-Ann Mörke. © Bartels

Sulingen – Drei Jahre lang fehlte im Sulinger Freizeitbad die Poolparty, nun kehrt sie zurück – mit Bewährtem, aber auch mit neuen Partnern und neuen Attraktionen am kommenden Samstag, 22. Juli, von 13 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt.

„Unter Corona war ja nichts möglich“, erinnert Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich. Einen kompletten Neustart gibt es für die beliebte Veranstaltung aber nicht: „Wir fangen jetzt wieder ,bei eins‘ an“, sagt er.

Den Großteil des Programms gestaltet erstmals die Agentur „Poolevents“ aus der Nähe von Elmshorn, die – je nach Wetter – unterschiedliche Attraktionen mitbringt, um die Schwimmbecken in eine Spiel- und Spaßlandschaft zu verwandeln. Dazu gehört beispielsweise ein „Jump and Run“-Spiel auf dem Wasser, für das der Marissa Ferienpark aus Lembruch als neuer Partner hochwertige Preise zur Verfügung stellt, wie Ehrich verspricht.

Ebenfalls neu im Kreis der Partner sind die Sulinger Diskothek „Nachtwerk“ und der TuS Sulingen. Beide stellen nicht nur zahlreiche Helfer für die Veranstaltung, sondern bereichern das Programm: Über den Sportverein entstand der Kontakt zum Anbieter „Fußball-Idee“ aus Twistringen, der sein neues Angebot „Fußball Curling“ mitbringt. Das „Nachtwerk“ dagegen setzt auf Kreativität: Hier können die Kinder farbiges Holipulver für bunte Fotos erhalten. Per E-Mail bekommen die Teilnehmer auf Wunsch ihr Bild zugeschickt, verspricht Mary-Ann Mörke – und das beste Werk wird prämiert.

Eine große Hüpfburg wird bei entsprechendem Wetter ebenfalls aufgebaut.

Auf bewährte Höhepunkte wird nicht verzichtet: Die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz richtet erneut das „Wellenwettrutschen“ aus. Von 15 bis 16 Uhr können die Kinder in zwei Altersgruppen (Jahrgänge 2013 bis 2017 und Jahrgänge 2007 bis 2012) ihren Einfallsreichtum beim Rutschen demonstrieren. Die Anmeldung erfolgt vor Ort.

Wieder dabei ist auch das „Studio fünf“ aus Sulingen mit dem Beachvolleyball-Cup. Acht Teams, bestehend aus sechs Mitgliedern plus zwei Ersatzspieler, treten zunächst in der Gruppenphase gegeneinander an, bevor dann über Halbfinalpartien und das Endspiel die Siegermannschaft ermittelt wird. Die Anmeldung erfolgt über das „Studio fünf“, aber „es gibt nur noch Platz für ein Team“, schränkt Ehrich ein.

Die Verpflegung der Gäste übernimmt der von Marwan Chehade betriebene Kiosk des Freizeitbades.

„Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Ehrich, „und wenn es gut läuft, gibt es das im nächsten Jahr wieder.“