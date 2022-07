Polizeiarbeit, die Spaß macht

Von: Harald Bartels

„Noch in der Findungsphase“ ist nach eigener Aussage Matthias Stegmann als neuer Leiter des Polizeikommissariats Sulingen. © Bartels

Sulingen – Die ersten Tage seien interessant gewesen, sagt Kriminalhauptkommissar Matthias Stegmann. Der 55-Jährige ist seit dem 1. Juli Leiter des Polizeikommissariats Sulingen, trat die Nachfolge von Peter Zeglin an. Das Sulinger Land sei ihm durchaus vertraut: Im Mai habe er bereits für drei Wochen die Urlaubsvertretung für seinen Vorgänger übernommen, die Region kenne er als gebürtiger Syker unter anderem von Sport- und Schwimmwettkämpfen. Neuland ist die neue Aufgabe dennoch für ihn, weil er zum ersten Mal eine Dienststelle leitet.

Nach einer Ausbildung im mittleren Dienst, unter anderem mit Streifendienst im Polizeikommissariat Weyhe, sei er in den ermittelnden Bereich gewechselt und habe 2013 im Polizeikommissariat Achim erstmals eine Aufgabe mit Führungsfunktion übernommen, berichtet Stegmann. Nach Weyhe sei er 2016 zurückgekehrt als stellvertretender Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, und seit 2020 war er in dieser Funktion im Polizeikommissariat Syke verantwortlich.

Nun habe sich die Möglichkeit zur Leitung einer Dienststelle ergeben: „Wenn mir das anderswo angeboten worden wäre, hätte ich es mir überlegt – aber Sulingen war tatsächlich mein Wunschstandort.“ Das Polizeikommissariat habe den Ruf, eine sehr angenehme Dienststelle zu sein, und er sei wirklich beeindruckt vom guten Betriebsklima: „Ich habe hier nette, freundliche, offene Kollegen.“

Polizeiarbeit macht hier Spaß

Daneben möge er auch den ländlichen Raum sehr, weil der Umgangston meist angenehm sei. „Man hat schon das Gefühl, dass die Kollegen hier verwurzelt und anerkannt sind: Die Polizei ist hier spürbar ein Teil der Gesellschaft.“

Besonders deutlich geworden sei das kürzlich, als – mit glücklicherweise gutem Ausgang – in Sudwalde ein vermisstes Kind gesucht wurde. „Es war unglaublich, wie sich der Einsatz entwickelt hat“, betont der Familienvater. Neben der Polizei und einem Polizeihubschrauber seien schnell auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk im Einsatz gewesen und private Whatsapp-Gruppen hätten sich beteiligt – „gefühlt war ganz Sudwalde unterwegs.“ Es sei eine Umgebung, in der Polizeiarbeit Spaß macht: „Es ist herausfordernd, spannend und am Ende kommt etwas Gutes dabei heraus.“

Vorfreude auf das „Reload-Festival“

Derzeit ist er jedoch noch in der Findungsphase, wie Stegmann selbst sagt, und dabei, sich in den internen Abläufen zu orientieren. Künftig werde die Hauptaufgabe sicher in der Prävention liegen, vor allem im Bereich Verkehrssicherheit und Schwerlastverkehr. Dabei spiele auch die Lange Straße eine Rolle: „Ich weiß um die Problematik, habe mich aber noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt.“ Die Polizei – das Polizeikommissariat Sulingen sowie Ingo Büntemeyer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Diepholz – und die Stadt Sulingen müssten zusammen eine Lösung entwickeln.

Ebenfalls am Herzen liegen dem neuen Kommissariatsleiter die Ermittlung und die Tatortnachsorge. Wichtig sei, wie es auch schon geschehe, dass die Polizei schnell vor Ort ist und akribisch arbeitet. Aus seinen eigenen Ermittlungserfahrungen wisse er zudem, dass, besonders nach Wohnungseinbrüchen, zu den Opfern Kontakt gehalten und sich ihrer Sorgen angenommen werden müsse, etwa durch Tipps zur Sicherung oder auch durch verstärkte Streifenfahrten.

Zunächst aber laufen für Stegmann und seine neuen Kollegen die Planungen für das Reload Festival vom 18. bis 20. August in Sulingen. Das sei bisher immer friedlich gelaufen und keinesfalls ein Schwerpunkt polizeilicher Arbeit gewesen; höchstens mit Staus bei der An- und Abreise habe man es zu tun gehabt. In diesem Jahr werde er erstmals „hautnah“ dabei sein – „da freue ich mich schon drauf.“