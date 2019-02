Mutmaßlicher Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher, der für zahlreiche Taten im Sulinger Stadtgebiet verantwortlich sein soll, sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Er ist von Anwohnern auf frischer Tat ertappt worden.

Sulingen - Wie die Polizei mitteilt, beging der 18 Jahre alte Tatverdächtige einen weiteren Einbruchsversuch am Freitagmorgen gegen 6 Uhr. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörten laute Geräusche vom angrenzenden Carport und schauten nach. Sie sahen, dass eine Tür aufgebrochen war und eine männliche Person zu Fuß flüchtete.

Sofort nahm ein 25 Jahre alter Bewohner die Verfolgung auf und stellte den Tatverdächtigen. Er übergab den 18-Jährigen den herbeigerufenen Polizeibeamten. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann die Tür gewaltsam aufbrach und eine Getränkekiste gestohlen hatte.

Mehrere Einbrüche in nur einer Nacht in Sulingen

Noch in der gleichen Nacht hatte der 18-Jährige mehrere Taten in der Nachbarschaft begangen. Er brach unter anderem bei der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde ein. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. In seiner Vernehmung gestand er die Taten zum Teil.

Bereits eine Woche zuvor nahm die Polizei den jungen Serientäter vorläufig fest. Wieder ging es um Einbrüche. Doch erst jetzt beantragte die Staatsanwaltschaft Verden einen Haftbefehl. Ein Richter des Amtsgerichts Sulingen gab der Anfrage statt.

Die Ermittlungen zu den aktuellen und den zurückliegenden Taten dauern an.

