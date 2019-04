Politische Aussagen in Buffetform

„Open Space“: EU-Parlamentskandidaten stellen sich Sulinger Gymnasiasten

+ Die fünf Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, die für den „Open Space“ zur Verfügung standen: Christoph Podstawa (Die Linke), Viola von Cramon (Bündnis90/Grüne), Dr. Cornelia Ott (SPD), David McAllister (CDU) und Stefan Wirtz (AfD; von links). Fotos: Behling

Sulingen – Das Format „Open Space“, in dem am Freitag rund 250 Zehnt- und Elftklässler am Gymnasium Sulingen Kandidaten zur Wahl des EU-Parlaments am 26. Mai auf den Zahn fühlen konnten, barg für die Politiker durchaus Herausforderungen. Für Landtagsabgeordneten Stefan Wirtz (AfD), Viola von Cramon (Bündnis90/Grüne), Christoph Podstawa (Die Linke), Dr. Cornelia Ott (SPD) und David McAllister (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, galt es, sich nicht irritieren zu lassen, wenn den für sie reservierten Klassenraum kleine Grüppchen der Zuhörer verließen – oder neue hinzukamen, ihnen mitunter Fragen stellten, die sie schon beantwortet hatten.