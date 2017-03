Platz eins für „Lloyd“

Sulingen - Der Sulinger Schuhhersteller Lloyd Shoes wurde jetzt durch die AUBI-plus GmbH im Zuge des zweiten Deutschen Ausbildungsforums ausgezeichnet. Insgesamt wurden sechs Preise in drei Kategorien vergeben. Die Mitarbeiter von Lloyd Shoes heimsten neben den Amazonen-Werken H. Dreyer mit Sitz in Hasbergen-Gaste den in der Kategorie für Unternehmen mit 500 bis 1000 Mitarbeitern ein.

Insgesamt 23 Unternehmen waren für die Bestenehrung nominiert. Sie alle hatten zuvor das Zertifizierungsverfahren zur Erlangung des Gütesiegels „Best Place to Learn“ durchlaufen und mit den Noten „gut“ beziehungsweise „sehr gut“ abgeschnitten. Grundlage der Benotung ist ein Punktesystem: Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung beantworten Ausbildungsverantwortliche, Auszubildende und ehemalige Fragen zu der betrieblichen Ausbildung. Die Antworten werden in Punkte umgewandelt und zu einer Gesamtpunktzahl addiert.

Alice Nachtigall von Lloyd Shoes: „Insgesamt beschäftigen wir derzeit 43 Auszubildende; davon neun zum Industriekaufmann, 25 zum Schuhfertiger, drei zur Fachkraft für Lagerlogistik, vier zum Kaufmann im Einzelhandel sowie einen zum Mechatroniker und einen zum Fachinformatiker.“

„Sie können stolz auf ihr Unternehmen als Ausbildungsbetrieb sein“

Über 100 Gäste waren zu der feierlichen Gala im Oktogon auf dem Gelände der Zeche Zollverein Essen erschienen, um die Besten der Besten zu ehren.

„Sie können stolz auf ihr Unternehmen als Ausbildungsbetrieb sein“, lobte AUBI-plus-Geschäftsführer Niels Röstling die Firmenvertreter. „Mit der Auszeichnung zum Best Place to Learn haben Sie bewiesen, welch einen hohen Stellenwert die berufliche Ausbildung in Ihrem Hause hat“, fuhr der Laudator während der Feierstunde fort.

„Es spielt keine Rolle, ob Sie ein kleines Familienunternehmen oder ein großer Konzern sind: Die betriebliche Ausbildung ist immer Herausforderung und Chance zugleich. Dass Sie heute Abend hier sind, zeugt davon, dass Sie die Herausforderung angenommen und die Ausbildung in Ihrem Betrieb qualitativ hochwertig gestaltet haben“, ergänzte Dieter Sicking, ebenfalls Geschäftsführer. „Mit Ihrer Ausbildungsarbeit schaffen Sie Zukunftschancen: Für sich als Betrieb, um in Zukunft genügend qualifizierte Fachkräfte zu haben. Und für die jungen Menschen, die bei Ihnen ein berufliches Zuhause finden.“