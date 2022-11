Planung des Neubaus in Sulingen hat für Lebenshilfe Priorität

Vorstand und neue Geschäftsführung des Vereins Lebenshilfe Grafschaft Diepholz: Georg Fricke, Marcel Scharrelmann, Torsten Freyer, Tanja Günnemann, Piet Hirtler, Eva Brischke-Bau und Heinfried Bordewisch (von links). © Lebenshilfe

Sulingen – Piet Hirtler sprach von einer bewegenden Zeit, die hinter der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz liege. „Eine stürmische Zeit“, sagte der Vorsitzende des Vereins während der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen. Mit Eva Brischke-Bau stellte der Vorstand die neue Geschäftsführerin vor, die seit Anfang Oktober die Geschicke des Unternehmens Lebenshilfe lenkt.

Die 43-Jährige skizzierte vor den Vereinsmitgliedern die derzeitigen Herausforderungen, denen sich sie gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu stellen habe. Es habe sich bewährt, schon weit vor dem Dienstantritt den engen Austausch mit den Mitgliedern des Vorstandes sowie Interimsgeschäftsführerin Nahid Chirazi von den Delme-Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu suchen.

Konkret sprach Eva Brischke-Bau Donnerstagabend vom Kennenlernen der Leitungen der Einrichtungen und Dienste, vom Umzug der Klienten, die bisher in der Wohnanlage am Schwafördener Weg lebten, in die Übergangsräume in der Senioreneinrichtung Haus am Suletal an der Memelstraße sowie in ein Gebäude der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser am Wiesenweg. Die Geschäftsführerin skizzierte den Stand der Planungen des Neubaus der Wohnanlage und berichtete von der Betriebsversammlung Ende vergangener Woche in Varrel.

Schon in dieser Woche werde sie gemeinsam mit den Leitungen der Einrichtungen und Dienste für zwei Tage in Klausur gehen, um die aktuellen Strategieplanungen auf den Prüfstand zu stellen. Der bereits erfolgten Ausschreibung der Stelle einer kaufmännischen Leitung solle kurzfristig die einer pädagogischen folgen.

Eingangs der Versammlung hatte Vorsitzender Piet Hirtler nicht nur Nahid Chirazi von der „Delme“, sondern genauso den Leitungskräften der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland gedankt. Die PLSW hatte vor dem Engagement von Nahid Chirazi von Spätherbst 2021 bis Sommer 2022 die Interimsgeschäftsführung der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz verantwortet (wir berichteten).

In seinem Bericht über das Vereinsjahr 2021 erinnerte der Vorsitzende unter anderem an den Kauf von Grundstücken am Diepholzer Willenberg und die Eröffnung der Kindertagesstätte Pusteblume in Sulingen. Der Vorsitzende zu möglichen Bautätigkeiten in der Kreisstadt: „Die Grundstücke sind da. Alles Weitere wird sich zeigen.”

Den Kassenbericht stellte Vorstandsmitglied Heinfried Bordewisch vor. Michael Sackmann von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Jantzen, Sackmann und Partner aus Bremen attestierte eine ordnungsgemäße Rechnungsführung.

Die Mitglieder quittierten die Ausführungen von Vorstand und Geschäftsführung mit Zustimmung, hinterfragten Details der Übergangsunterbringung der Klienten, die bisher in der Wohnanlage am Schwafördener Weg lebten, regten aber auch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Kreisstadt Diepholz an. Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau erklärte dazu: „Das haben wir im Blick. Aktuell beschäftigen uns die Planungen von Wohnraum als Ersatz für die Wohnanlage am Schwafördener Weg in Sulingen. Das hat Priorität. Danach sehen wir weiter.“