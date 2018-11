Lebenshilfe: Gesamtvorstand ist bestätigt

Sulingen - Die Mitglieder des Vereins Lebenshilfe Grafschaft Diepholz scheinen mit der Arbeit der Mitglieder des Vorstandes zufrieden zu sein. Während der Jahreshauptversammlung am Mittwoch bestätigten sie alle sieben bisherigen Amtsinhaber. Wer in der Lenkungsgruppe zukünftig welche Aufgabe wahrnimmt, entscheiden die Vorstandsmitglieder laut Satzung während ihrer konstituierenden Sitzung.

Die Mitglieder sprachen Mittwochabend dem bisherigen Vorsitzenden Piet Hirtler ihr Vertrauen aus, genauso dessen bisherigen Stellvertreter Torsten Freyer sowie den Vorstandsmitgliedern Hannelore Krause, Tanja Günnemann, Heinfried Bordewisch, Georg Fricke und Gerald Schmidt.

Piet Hirtler hatte eingangs für den Vorstand den Rechenschaftsbericht vorgetragen. Heinfried Bordewisch sprach über die Vereinsfinanzen.

Laut Hirtler hätten sich die Mitglieder im vergangenen Jahr zu sieben Vorstandssitzungen verabredet, darüberhinaus eine Weiterbildung besucht sowie alle Einrichtungen der Lebenshilfe. „Der Wunsch kam aus den eigenen Reihen“, erklärte der Vorsitzende, „um sich ein Gesamtbild zu verschaffen.“ Er, Hirtler, und sein bisheriger Stellvertreter Torsten Freyer hätten sich, als Vertreter der Gesellschafterin, „genauso um die ‚Delme‘ gekümmert“. Das Fazit Hirtlers und Freyes: „Wir hatten ein gutes Gefühl für unsere Menschen mit Beeinträchtigungen.“

Der Vorsitzende sprach über den Neubau der heilpädagogischen Wohngruppe in Rehden („Wir liegen im Zeitplan“), die Strategieplanung 2018 bis 2022, Relaunch von Internet- und Facebook-Seiten, die Einrichtung einer Kinderkrippe in Diepholz und – nicht zuletzt – über den Brand der Kindertagesstätte am Müntepark in Diepholz. „Es gab seitens der Diepholzer Bürger viel Anteilnahme.“ Die Stadt Diepholz habe schnell und unbürokratisch ein Ersatzgebäude zur Verfügung gestellt. „Wir können froh sein, dass es außerhalb der Betreuungszeiten brannte – und das wir gut versichert waren.“

Geschäftsführerin Annette Lüneburg zog ein Zwischenfazit der Strategieplanung 2018 bis 2022. „Wir hatten nicht wenige Erfolge“, sagte die Geschäftsführerin mit Hinweis auf den aktuellen Soll- und Ist-Vergleich. Exemplarisch nannte sie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie den Dreh von Imagefilmen und die Beteiligung an Berufsmessen, die Neugestaltung der Außenanlagen des Hauses am Wasser in Diepholz und eine Ergänzung des bisherigen Qualitätsmanagementsystems der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz.

oti