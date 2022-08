„Ost-West-Konflikt“ führt zur Gründung der Sulinger Schützengesellschaft

Die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Damenschießgruppe 2018 war das bisher letzte große Fest der „Piedelpoggen“ mit auswärtigen Gästen. © Marianne Vallan

Sulingen – Dass ein Konflikt zwischen zwei Gruppen mit einem Denkmal gewürdigt wird, ist ungewöhnlich. In Sulingen ist das der Fall: Der von Robert Enders geschaffene Froschbrunnen an der Langen Straße erinnert an den Zwist, der 1896 zur Gründung der Schützengesellschaft Sulingen führte. Die Feier zum 125-jährigen Bestehen holen die „Piedelpoggen“ am kommenden Samstag im Rahmen ihres Schützenfestes nach.

Wie sich den Vereinschroniken zum 75-jährigen und zum 100-jährigen Bestehen entnehmen lässt, gab es seit 1848 nur einen Schützenverein in Sulingen. Dessen Trennung in zwei Vereine 1896 wurde durch einen Streit über die Ausrichtung des Schützenfestes ausgelöst, die Ursachen lagen laut Annalen jedoch tiefer. So heißt es in der 1971 von Erich Plenge verfassten Chronik, dass mit zunehmender Einwohnerzahl des Fleckens Sulingen die neu hinzugekommenen Handwerker und Kaufleute an Einfluss gewannen und das auch bei der Ausrichtung des Schützenfestes berücksichtigt wissen wollten. War es zuvor immer östlich der Sule auf dem „Scheunenbusch“, dem heutigen „Park der Generationen“, gefeiert worden, hatte sich der 1875 angelegte Bürgerpark im Westen so entwickelt, dass seit 1885 das Fest hier gefeiert wurde. Offenbar waren damit nicht alle Mitglieder einverstanden, und sie sorgten dafür, dass 1895 ein neuer Festplatz im dafür vergrößerten Bürgerpark bereitstand. Dass hier nun das Schützenfest gefeiert werden sollte, hatten auch die westlich der Sule ansässigen Mitglieder mitgetragen – in der Annahme, dass künftig beide Festplätze im Wechsel genutzt würden. Ein entsprechender Antrag wurde auf einer Vereinsversammlung im Januar 1896 jedoch abgelehnt, und bereits für den Folgetag lud man alle Einwohner des Sulinger Westens ein zu einer eigenen Versammlung: Bei der wurde die Gründung der Schützengesellschaft Sulingen beschlossen, mit Conrad Leymann senior als erstem Präsidenten.

Die Vereinsspitznamen leiten sich laut Chronik von der Sule ab: „Ützen“, wie die Mitglieder des Schützenvereins von 1848 genannt werden, ist die altertümliche Bezeichnung für die älteren Landfrösche, die im trockeneren Bereich östlich der Sule lebten. Als „Piedelpoggen“, so der Name der Schützengesellschaft von 1896, wurden die noch einen Schwanz tragenden Jungfrösche benannt, die im feuchteren Bereich westlich der Sule zu finden waren.

Aus dem Jahr 1901 stammt die älteste Aufnahme der „Piedelpoggen“: Sie zeigt die Mitglieder um Schützenkönig Heinrich Stoffers. © Bartels, Harald

Die Auseinandersetzung ist längst Geschichte: „Heute bezeichnen wir die ,Ützen‘ als unseren Bruderverein“, betont der amtierende Präsident Andreas Albers. Man habe ein gutes Verhältnis zueinander und pflege einen regen Austausch. Seit Jahrzehnten seien zudem die Präsidenten beider Vereine jeweils auch Mitglied im anderen Verein, und derzeit liefen Überlegungen für die Einrichtung einer gemeinsamen Jugendschießgruppe.

Gezwungenermaßen kamen beide Schützenvereine unter dem Regime der Nationalsozialisten wieder zusammen. Bereits seit 1934 hatte es Überlegungen gegeben, wie der befürchteten „Gleichschaltung“ der Vereine begegnet werden könnte. Begnügten sich die Machthaber damals noch damit, dass die Schützenbrüder sich fortan „Schützenkameraden“ nannten, reichte das 1938 nicht mehr aus: Beide Vereine wurden aufgelöst und ihr Vermögen, inklusive aller Verbindlichkeiten, fiel an die Stadt Sulingen. Stattdessen entstand die „Schützengesellschaft von 1848 Sulingen“, die formal bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bestand.

Erste Schützenkönigin: Ursel Windhorst

Die ehemaligen Mitglieder der „Piedelpoggen“ beschlossen 1948, ihren Verein wieder aufleben zu lassen unter dem neuen Präsidenten Fritz Gaumann senior. Das erste Schützenfest feierte man im Folgejahr – in einem 1 500 Quadratmeter großen Festzelt und begleitet von einer zwölfköpfigen Kapelle.

Schon 1968 erhielten die Schützenbrüder Verstärkung durch eine von acht Schützenschwestern gegründete Damenschießgruppe. Als erste Königin erklomm 1981 Ursel Windhorst den Thron. Nur einmal, 2011, mussten die „Piedelpoggen“ die Republik ausrufen.

Mitgliederschwund während der Pandemie

Für Kontinuität im Verein spreche, dass es bisher nur neun Präsidenten gab, so Andreas Albers. Am längsten habe Fritz Gaumann junior die „Piedelpoggen“ geführt: Er stand ihnen von 1971 bis 1996 vor. Ihm folgte Ehrenpräsident Ernst-August Windhorst, der die Amtsgeschäfte 2012 an Albers übergab.

„Das stärkste Jahr war 1994 / 1995 mit 397 Mitgliedern“, weiß der Präsident, aktuell seien es rund 160 Mitglieder. Unter Corona habe es viele Austritte gegeben, weil die Menschen unter den Einschränkungen andere Prioritäten gesetzt hätten.

Die Pandemie nahm auch Einfluss auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum: Bereits 2019 habe sich eine Planungsgruppe für das Fest gegründet, die sich aber anderthalb Jahre lang nur sporadisch treffen konnte. Im vergangenen Jahr sei statt des Jubiläums nur ein kleines, internes Schützenfest gefeiert worden. Albers: „Dass wir das Jubiläum nachfeiern, stand nie infrage.“

Samstag Feier mit 15 Gastvereinen

Ursprünglich geplant gewesen sei eine wesentlich größere Feier mit 38 Gastvereinen. Nun habe man 18 Vereine eingeladen, von denen 15 zugesagt hätten. Mit ihnen zusammen wird am kommenden Samstag, 13. August, um 17 Uhr beim Hof Winte angetreten, um gemeinsam zum Festplatz zu marschieren. Dort beginnt um 18 Uhr der Jubiläumsfestakt, und ab 20 Uhr heißt es „Party für alle“. Am Sonntag, 14. August, eröffnet um 10 Uhr ein Gottesdienst im Zelt den Tag, bevor die „Piedelpoggen“ um 11.30 Uhr zum „Katerfrühstück“ mit Blasmusik bitten. Die Teilnahme am Essen sei zum Preis von 19 Euro (inklusive Nachtisch) für jedermann möglich, lädt Albers ein. Um 14 Uhr beginnt das „Familienschützenfest“, bei dem in diesem Jahr eine Riesenhüpfburg lockt und es gibt ein Eis gratis für alle Kinder.

Beim Termin bleibt der Verein noch einmal beim gewohnten Datum. Zwar sei bereits 2019 beschlossen worden, das Schützenfest künftig im Juni zu feiern, doch in diesem Jahr sei bereits das Damenjubiläum des Schützenvereins Schwaförden für das vorgesehene Wochenende geplant gewesen. Ab 2023 werde man das Schützenfest am dritten oder vierten Wochenende im Juni feiern.

Dann könnte es unter Umständen auch eine Feier zusammen mit den „Ützen“ geben: „Ich glaube, wir sind nicht weit davon weg, wieder ein gemeinsames Schützenfest zu feiern“, stellt Albers in den Raum – diese Idee habe es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegeben.