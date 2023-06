„Pflege-Flamingo“ als Dankeschön am BBZ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Die Absolventen der dreijährigen Berufsfachschule Pflegefachfrau/-mann. © Bartels, Harald

Sulingen – Mit einer dreiteiligen Entlassfeier am Donnerstag verabschiedete das Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup am Standort Sulingen die Absolventen der Vollzeitklassen.

Den Auftakt bildeten die Berufseinstiegsklassen, dann erhielten die Absolventen der einjährigen Berufsfachschule Agrarwirtschaft, der einjährigen Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung sowie der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung Klasse 12 ihre Abschlusszeugnisse.

Den Abschluss der mit Musik durch die „BBZ-Band“ um Jürgen Meyer begleiteten Veranstaltung bildete die Verabschiedung der Absolventen aus dem Pflegebereich, der zweijährigen Berufsfachschule Pflegeassistenz, der dreijährigen Berufsfachschulen Altenpflege beziehungsweise Pflege sowie der Fachschule Heilerziehungspflege. Ihnen gab Schulleiterin Birgitt Kathmann, ebenso wie den zuvor verabschiedeten Absolventen, in Anlehnung an den Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry mit auf den Weg, dass sie sich selbst und andere akzeptieren und „die Welt in all ihrer Schönheit mit ihren faszinierenden Aufgaben und Möglichkeiten des unendlichen Lernens“ genießen können. Dabei sollten sie von dem am Berufsbildungszentrum Gelernten und Erfahrenen profitieren.

Die Klassen nutzten in eigenen Beiträgen die Gelegenheit, um sich bei ihren Lehrkräften zu bedanken. Ein besonderes Geschenk hinterließen die Pflegefachleute, die einen mit Dingen für die Ferien gefüllten Präsentkorb in Gestalt eines „Pflege-Flamingos“ überreichten.

Die Absolventen der mehrjährigen Berufsfachschulen Pflege Berufsfachschule Pflegeassistenz (B7LSPA_21): Melanie Agackiran, Reem Al-ghoul, Ali Alahmad, Asmaa Alhamoud, Janine Michelle Breitenbach, Celine Brokate, Fatoumata Djaka Camara, Mohammed Chebli, Angelique Günther, Cansu Gürsoy, Katrin Heine, Pauline Heyer, Rieke Holle, Alina Martens, Nick Martens, Sameer Mehi, Fenja Meyer, Lia Susanne Meyerhof, Suha Miro, Lukas Othmer, Latysha Schierholz, Georgina Schmidt, Jule Schröder, Shrivan Shani Baqi, Marya Shivan Khider und Kim Wilde; Klassenlehrerin: Marion Droppelmann Berufsfachschule Pflege (B7PFLA_20): Xenia Arndt, Tabea Bründel, Darlene Imhoff, Doreen Schrader, Maurice Schulze, Maximilian Stamme, Christian Uhrig und Chantal van Anken; Klassenlehrer: Hans Grimmelmann Berufsfachschule Altenpflege in Teilzeitform (B7LAPZ_19): Cornelia Butler, Tatjana Domke, Louis Benjamin Dreger, Fouzia Fatima, Nadine Hasselhop, Jill-Jana Kneis, Anja Schweers und Margarita Tissen; Klassenlehrerin: Carina Finke Fachschule Heilerziehungspflege (F2LHEV_20): Elena Dammeyer, Ronja Finkenstädt, Jasmin Gieske, Clara Marie Groß, Saskia Hellberg, Mieriam Knerr, Charlyn Kretschmer, David Nobis, Till Parmin und Maria-Sophie Sundmacher; Klassenlehrerin: Astrid Stroink

Die Absolventen der Fachschule Heilerziehungspflege. © Bartels, Harald

Die Absolventen der dreijährigen Berufsfachschule Altenpflege. © Bartels, Harald

Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule Pflegeassistenz. © Bartels