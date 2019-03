Pferdezuchtverein Sulingen würdigt Zuchterfolge

Sulingen – Die Erfolge mehrerer Züchter galt es im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Pferdezuchtvereins Sulingen zu würdigen, zu der Vorsitzender Heiner Söhl neben den teilnehmenden Mitgliedern den Wolfsbeauftragten des Hannoveraner Verbandes, Dr. Burkhard Kirchhoff, als Referenten sowie den Vertreter des Landgestüts Celle, Klaus Berger, im Restaurant Dahlskamp begrüßte.

Wilhelm Leymanns Stute „Dorina“ von Drosselklang II – Grannus wurde vom Hannoveraner Verband zur „Stute des Jahres 2018“ gekürt. Andreas Chinigo galt eine Würdigung für seine Stute „Doradina“ von Dr. Watson/De Niro – Godewind. Die Staatsprämienanwärterin belegte unter den vier- bis sechsjährigen Stuten beim Brokser Stuten- und Fohlenevent den ersten Platz in ihrer Klasse. Ebenfalls lobend erwähnt wurde der in der Dressur-Topliste der Hannoveraner in Deutschland 2018 auf dem siebten Platz rangierende „Hildalgo“ von Hofrat – Prince Thatch aus der Zucht von Eckard Lampe.

Eine tolle Arbeit bescheinigte der Vorstand Klaus Berger, der immer ein offenes Ohr für die Züchter vor Ort habe und 2018 sein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen konnte: Er ist ein „Mann der ersten Stunde“ in der einstigen Deck- und heutigen Servicestation in Süstedt, die er seit 28 Jahren leitet.

Geschäftsführerin Anja Böhne konnte ein kleines Plus in der Kasse und somit eine geordnete finanzielle Situation des Vereins konstatieren, zurückblicken. Das bestätigte Kassenprüfer Andreas Chinigo, die Versammlung gewährte dem Vorstand Entlastung. Turnusgemäß schied Johann Maucher als Kassenprüfer aus, Jana Westermann wurde einstimmig als Nachfolgerin gewählt.

Heiner Söhl informierte die Versammlung über im Landesverband derzeit zu Diskussionen führende Querelen, die im Januar Anlass zu einer Informationsveranstaltung des Hannoveraner-Verbandes gaben: Nicht nur das sogenannte Iran-Geschäft und mangelnde Transparenz in der überwiegend ehrenamtlichen Geschäftsführung hätten zu einem Vertrauensverlust geführt. Die anwesenden Mitglieder des Pferdezuchtvereins stellten sich geschlossen hinter ihren Bezirksverband und fordern mit ihrer Unterschrift eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und eine unabhängige Überprüfung des Verbandes.

Der Wolf, dem in diesem Jahr bereits drei Pferde zum Opfer gefallen seien, breite sich mehr und mehr aus, berichtete Dr. Burkhard Kirchhoff. Die Nutztierschäden hätten sich nahezu verdoppelt. Artgerechte Haltung sei nicht mehr gegeben, die Tiere könnten nur noch sicher auf Weiden gehalten werden, die mit einem unter Strom stehenden, bis zu 2,50 Meter hohen und im Boden mit Beton gesicherten Zaun versehen sind. Als weiteres Problem nannte der Wolfsbeauftragte des Hannoveraner Verbandes die Gefahr, die durch in Panik ausbrechende Tiere für den Verkehr entstehe. Der Wolf habe keine natürlichen Feinde, daher spricht sich Kirchhoff für eine Bestandsobergrenze aus.