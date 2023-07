Paul-Moor-Schule: Tanzen und Singen im Tierkostüm

Von: Harald Bartels

Ein Szenenfoto von der Generalprobe des Musicals hätten wir gerne gezeigt, aus rechtlichen Gründen können wir es aber nicht veröffentlichen. Behelfsweise bilden wir einige wenige Darsteller im Kostüm vor dem Bühnenbild ab. © Bartels

Sulingen – In die Rolle von Schwänen, Kängurus, Löwen oder Schildkröten schlüpfen nun die Schüler der Paul-Moor-Schule in Sulingen: Sie proben in ihrer Projektwoche für das Musical „Karneval der Tiere“ nach dem gleichnamigen Werk des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns.

Das Vorhaben soll ein Gemeinschaftsprojekt sein für alle 40 Kinder und Jugendliche von der Grundstufe bis zur Mittelstufe der Schule, eine staatlich anerkannte Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Bereits seit etwa zwei Monaten wird daran gearbeitet, berichtet Bong Lye Prozesky-Choung, Klassenleiterin und Mitglied des Regieteams. Ausgewählt wurde der „Karneval der Tiere“, weil dabei alle Kinder an der Aufführung teilnehmen können und mit ihren Sinnen gefordert werden, erläutert sie.

Zunächst machten sich die Klassen über Wochen mit der Musik und den Texten des Werkes vertraut, bevor sie sich selbst pantomimische Bewegungen überlegten, die zu den jeweiligen Tierrollen passen. Für das Bühnenbild fertigte jede Klasse zwei Hintergründe an, und die Lehrkräfte kümmerten sich um die Kostüme für die Darsteller, bevor seit Montag die Aufführung im Rahmen einer Projektwoche einstudiert wird. Besonders wichtig ist dem Regieteam laut Prozesky-Choung, dass „die Kinder in der gesamten künstlerischen Gestaltung viel Freiraum und Freude haben und ihre Fantasie entfalten können.“

Als Ort der Aufführung wurde jedoch nicht die Sporthalle gewählt, sondern ein Flur im ersten Obergeschoss des Gebäudes: Die angrenzenden Klassenräume sind den Kindern vertraut und bieten Rückzugsmöglichkeiten, erläutert Prozesky-Choung.

Insgesamt vier Aufführungen werden vorbereitet: Die Premiere ist den Mitarbeitern aus Verwaltung, dem Küchenteam und dem Fahrdienst vorbehalten, und einen weiteren Termin gibt es für die Kinder der Sulinger Lebenshilfe-Tagesstätte „Am Nordsee“. Am Montag, 3. Juli, werden die Kinder aus dem Standort Diepholz der Paul-Moor-Schule erwartet, wobei nach der Darbietung beim Grillen gemeinsam gefeiert werden soll, und zum Abschluss dürfen sich am Dienstag, 4. Juli, die Eltern das Ergebnis der Probenarbeit ansehen.