„Pasta e Basta“ erntet im Sulinger Stadttheater stehende Ovationen

Von: Gerhard Kropf

Großartige Stimmen und Tanztalente wurden in vielen Liedern hör- und sichtbar. © Kropf

Sulingen – Mit stehenden Ovationen und mehreren Zugaben endete die erste Veranstaltung der neuen Saison des Kulturvereins Sulingen, „Pasta e Basta“ riss das Publikum im Stadttheater zum Schluss förmlich von den Sitzen. Ein Ensemble der Hamburger Kammerspiele hatte einen italienischen Liederabend serviert, ein lukullisches Musical.

Das Stück spielt in der Küche eines italienischen Restaurants, in dem drei Köche, ein Kellner und eine Tellerwäscherin arbeiten. Arbeiten ist eigentlich zu viel gesagt, das macht nur einer: Andree Hämmerling bereitet eine Pasta alle puttanesca zu. Er steht am Rand der Bühne und hantiert mit den Küchenutensilien, unbeeindruckt von dem Trubel, den die anderen vier veranstalten.

Drei sehnen sich zurück nach ihrer Heimat Italien, einer träumt von der Schweiz. Gäste scheinen nicht da zu sein, Bestellungen gehen nicht ein, und so verwandeln sie die Küche in eine große Bühne. Großartige Stimmen und Tanztalente werden hör- und sichtbar, Elvis Presley wird imitiert, alte Songs von Gianna Nannini, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Paolo Conte, Rita Pavone und anderen Größen werden gesungen. Die Arbeitsplatte in der Mitte der Küche entpuppt sich als Flügel für die instrumentale Begleitung (Dietmar Löffler).

„In echt“ kochte Andree Hämmerling auf der Bühne. © Kropf

Jäh unterbrochen wird das turbulente Treiben, als unerwartet Katja vom Amt für Ordnung und Hygiene erscheint und mit strenger Miene die Unordnung in der Küche registriert. Ein Flügel hat dort nichts zu suchen, und die Arbeitspapiere sind natürlich ebenfalls nicht in Ordnung, die Schließung des Lokals droht. Aber die scheinbar völlig humorlose Dame offenbart noch eine andere Seite. Immer mehr verfällt sie dem Charme der Südländer, und bietet schließlich an: „Wenn ihr Papiere braucht, ruft mich an– privat.“

Der Musicalstar Carolin Fortenbacher begeisterte als Katja das Publikum nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Talent zu Komik, sichtbar zum Beispiel beim Versuch, den Barhocker zu erklimmen und bei ihrer zappeligen Parodie auf „Zwei kleine Italiener“, bei der sie das Publikum zum Mitsingen aufforderte.

Man hätte sicher mehr von dem vielstimmigen Chor gehört, wenn mehr Leute den Weg ins Theater gefunden hätten: Es waren doch überraschend viele Plätze frei. Das tat der Spielfreude des Ensembles aber keinen Abbruch, neben Carolin Fortenbacher überzeugten Tommaso Cacciapuoti, Tim Grobe, Anika Lehmann und Dietmar Loeffler mit viel Temperament und tollen Stimmen. Auch der oft im Takt mitwippende Profikoch Andree Hämmerling, sonst im Bistro im Sulinger Kaufhaus Ranck tätig, hatte wohl gute Arbeit geleistet. Von seiner Pasta alla puttanesca nahmen die Akteure gerne Nachschlag, auch einige Zuschauer und Zuschauerinnen kamen in den Genuss des Nudelgerichts. Mit „Grazie, Grazie“ und „Nimm noch einen Blumenstrauß“ verabschiedeten sich die Künstler vom stehenden Publikum, das die Aufführung „Einfach toll“ fand, wie man beim Hinausgehen immer wieder von Besuchern hören konnte.

Die Pasta alla puttanesca blieb nicht Requisite. © Kropf