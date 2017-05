Partner feiern ein Jahr „Gemeinde inklusiv“

Jahresfest am TAFF von Bethel im Norden

+ Marlies Beich von Bethel im Norden bei der Eröffnung des Jahresfestes an der Nienburger Straße. - Fotos: Schlotmann

Sulingen - Sechs Jahre sozialpsychiatrisches Tageszentrum TAFF von Bethel im Norden an der Nienburger Straße, drei Jahre Möbelhaus „Hin & weg – Wir möbeln Sie auf“ – das Jahresfest am Freitag an der Nienburger Straße nutzten die Mitarbeiter von „Bethel“, gemeinsam mit ihren Partnern des Vereins Blau Wahl und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen, um den ersten Geburtstag ihres Gemeinschaftsprojektes „Gemeinde inklusiv – eine Stadt für alle“ zu feiern.