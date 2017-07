Bau der Park-and-Ride-Anlage in Sulingen hat begonnen

Bagger krempelt Areal „Am Bahnhof“ um

+ © Behling In dem Bereich, den sich derzeit der Bagger vorknöpft, entsteht die neue Park-and-Ride-Anlage. © Behling

Sulingen - Es sieht beeindruckend aus, wie der Bagger das Gelände in Höhe der Vermarktungshalle der „Masterrind“ an der Straße „Am Bahnhof“ in Sulingen „umkrempelt“, was manche Passanten, vor allem Kinder, zu interessierten Zuschauern macht: Mitarbeiter der Witte Baugesellschaft aus Vorwerk haben sich hier vor einigen Tagen ans Werk gemacht.