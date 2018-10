Palliativstützpunkt: „Wir sind angekommen“

Neue Räume am Wiesenweg / Sonnabend „Tag der offenen Tür“ / Über 1 400 Patienten

+ Auf gute Nachbarschaft: Bianca Sengün, leitende Koordinatorin des Palliativstützpunktes Landkreis Diepholz (links), und Petra Brackmann, Leiterin des Hospizes Zugvogel. - Foto: Kurth-Schumacher

SULINGEN - „Wir sind angekommen. Jetzt können wir in angenehmer Atmosphäre unserer Arbeit nachgehen“, sagt Bianca Sengün, leitende Koordinatorin des Palliativstützpunktes Landkreis Diepholz, der nach dem Umzug aus dem beengten Domizil im Gebäude Lange Straße 96a seinen Standort in einem neuen Bürogebäude am Wiesenweg gefunden hat. Für Sonnabend, 27. Oktober (11 bis 16 Uhr), bitten die Mitarbeiter zu einem Tag der offenen Tür (wir berichteten).