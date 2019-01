SPD-Fraktion will Verkehrsberuhigung an Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Sulingen - Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Sulingen nimmt die Verkehrssituation in den Bereichen Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Anne-Frank-Straße ins Visier.

Nach einem Ortstermin am Sonntagvormittag legten die Sozialdemokraten am Dienstag Bürgermeister Dirk Rauschkolb zwei Anträge auf den Tisch, nach denen sie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und, nach der Erschließung der Wohnbaugebiete Lindern II, III und IV, eine Neubewertung des Verkehrsaufkommens auf der Anne-Frank-Straße fordern.

Laut Fraktionvorsitzendem Gunter Koop und dessen Stellvertreterin Elisabeth Wamhoff hätten Anwohner der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gegenüber Angehörigen der SPD-Fraktion über die Verkehrssituation vor Ort geklagt. Nach deren Angaben leben derzeit über 30 Kleinkinder in dem Neubaugebiet; vom Kindergarten- bis zum Grundschulalter.

Elisabeth Wamhoff: „Im praktischen Einsatz hat sich nunmehr gezeigt, dass es in der Bonhoeffer-Straße, obwohl es eine reine Wohnstraße mit überwiegendem Anliegerverkehr ist, in ihrer schnurgeraden und langen Streckenführung zu unangemessenen Geschwindigkeiten der Autos kommt.“ Die Sozialdemokraten regen eine Ausweisung als Spielstraße an, Fahrbahneinengungen oder auch das Anlegen von Baumtoren oder Pflanzbeeten im Fahrbahnverlauf.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen seien aus Sicht der Sozialdemokraten genauso für den Bereich Anne-Frank-Straße angebracht. „Wie stark die Straße beansprucht ist, wird unter anderem am Wegeseitenraum deutlich.“ Eine Durchfahrtsbeschränkung mittels Hinweis „Anlieger und landwirtschaftliche Verkehr frei“ seien für die Angehörigen der SPD-Fraktion im Rat durchaus vorstellbar; auch die Ausweisung des Bereiches als eine „30-Er-Zone“.

oti