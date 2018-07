Kartoffeln auf dem Herd löst Feuerwehr-Einsatz aus

Einsatz an Wohnanlage „Mittendrin“

+ © Schlotmann Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen an der Brandmeldeanlage der Service-Wohnanlage Mittendrin. © Schlotmann

Sulingen - Kartoffeln, die in einem Kochtopf munter vor sich hin dampften, verursachten Freitagmorgen einen Einsatz für die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen sowie Beamte des Polizeikommissariates Sulingen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Die Brandmeldeanlage der Service-Wohnanlage Mittendrin an der Langen Straße in Sulingen hatte gegen 10 Uhr angeschlagen.