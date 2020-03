Das Orgelprojekt in Wort, Bild und Klang

Sulingen – Der Verein für den Orgelneubau und die Orgelpflege an der evangelisch-lutherischen St. Nicolai-Kirche in Sulingen, kurz Orgelbauverein, lädt für Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr ein zu einem Informationsabend in der Alten Bürgermeierei, um sich selbst, vor allem aber das Projekt einer neuen Kirchenorgel vorzustellen.

Am 7. Juni des vergangenen Jahres sei der Verein von 20 Mitgliedern gegründet worden, so Christian Jost, Vorsitzender des Vereins. Die Mitglieder hätten damals den folgenden Vorstand gewählt: als Vorsitzenden Christian Jost, als stellvertretender Vorsitzenden Konrad Leymann, als Kassenwart Volker Scheland und als Schriftführerin Ulrike Glindemann. Zudem gehören zum Vorstand der Kantor Kai Kupschus und als Delegierter aus dem Kirchenvorstand Christoph Fietze.

Der Satzungszweck werde insbesondere verwirklicht durch den Bau und die Unterhaltung der Orgel der Kirche St. Nicolai in Sulingen. „Die Mitglieder des Orgelbauvereins bringen ihre Ideen und Talente ein, um den Orgelneubau voranzubringen und in unserer Stadt gut zu verankern. Durch die Mitgliedsbeiträge, durch Werben für verschiedenen Aktionen und durch direkte Ansprache von Institutionen und Personen tragen sie dazu bei, die Geldmittel zu beschaffen, um in unserer Kirche, die neue Orgel erklingen zu lassen. Es ist ein großes Vorhaben!“ Nach vielen Sitzungen und Vorarbeiten sei es nun so weit, dass sich der Verein öffentlich vorstelle, und dass das Orgelprojekt des Kirchenvorstandes bekannter gemacht werde.

„Wir laden alle Interessierten für den 19. März in die Alte Bürgermeisterei ein“, so Leymann. „Es wird ein Informationsabend zum geplanten Orgelneubau sein“.

„Für den Abend konnten wir für die Vorstellung des Projektes Professor Martin Böcker aus Stade gewinnen, der der von der Landeskirche eingesetzten Sachverständigenkommission angehört“, erläutert Kupschus. Böcker werde dazu das von der Sachverständigenkommission entwickelte Orgelkonzept anschaulich vorstellen und erklären. Ebenfalls werde er anhand von Klangbeispielen und Bildern einen kleinen Einblick in die französische Orgelmusik und Orgelkunst geben. „Böcker ist als Kreiskantor in Stade sowie als Orgelprofessor an der Musikhochschule Hamburg tätig. Er ist bekannt für seine kurzweiligen und spannenden Vorträge.“

Es werde nach dem Vortrag die Möglichkeit geben, zum geplanten Vorhaben Fragen zu stellen, die Böcker sicherlich versiert beantworten könne. Zusätzlich werde der Orgelbauverein kurz den Werdegang des Projekts schildern und zu den geplanten Pfeifenpatenschaften und den eigenen Ideen und Fundraisingprojekte etwas erläutern. Der aktuelle Flyer des Orgelbauvereins wird zur Verfügung stehen. „Informieren Sie sich am 19. März über ein fantastisches Projekt für Sulingen und weit darüber hinaus“, heißt es von den Organisatoren.