Online-Spendenwahl: Grundschule Groß Lessen wünscht sich Bauwagen

Von: Harald Bartels

Auf den Bauwagen freuen sich die Kinder der Klassen 3 und 4, hier mit der Elternratsvorsitzenden Ina Roth (hinten links) und Schulleiterin Maren Sieck-Oetker. © Bartels

Groß Lessen – Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Groß Lessen sind wieder auf „Stimmenfang“: Bei der „SpardaSpendenwahl 2023“ steht noch bis zum 23. Mai ein Projekt der Schule zur Abstimmung.

Bereits zweimal war die Schule bei der Aktion der Sparda-Bank West erfolgreich. Diesmal ist ein Bauwagen das Ziel: „Wir möchten den Unterricht im kommenden Schuljahr etwas umstellen“, erläutert Schulleiterin Maren Sieck-Oetker. „Wir wollen offener, projektorientierter arbeiten und den Kindern mehr Freiräume anbieten, damit sie klassenübergreifend an einem Thema arbeiten können.“ Das soll vorerst an einem Tag in der Woche geschehen und basiert auf der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Die ist laut Maren Sieck-Oetker in Niedersachsen bereits weit verbreitet und gut in den Lehrplan zu integrieren. „Wir haben starke Persönlichkeiten in den Klassen, die auch in der Lage sind, frei zu arbeiten. Wir müssen nur den Rahmen vorgeben“, sagt die Schulleiterin. „Fakt ist: Kinder lernen am besten, wenn sie verstehen, warum sie das lernen.“

Die bei dieser Arbeitsweise entstehenden Ergebnisse sollen auch den Eltern oder Großeltern präsentiert werden. Alle vier Wochen die Eltern einzuladen, damit sie sich Stellwände ansehen, erscheine wenig praktikabel – hier komme der Bauwagen ins Spiel: „Der kann auf dem Schulgelände stehen und vormittags offen sein, damit sich Besucher die Ergebnisse ansehen können.“

Auch andere Nutzungen des Bauwagens hat Maren Sieck-Oetker bereits im Blick, etwa als Leseraum oder als transportabler Lagerraum für eine Waldwoche. „Wir wollen mit dem Bauwagen einen Raum schaffen, der wachsen kann.“

Nach passenden gebrauchten Bauwagen – in Standardgröße und mit Straßenzulassung – hat Ina Roth, Vorsitzende des Elternrats, bereits gesucht: „Die kosten wenigstens 2000 bis 3000 Euro, sind aber leer und nicht isoliert.“ Mit Elterninitiative ließe sich solch ein Wagen sicher ausbauen, und auch der Förderverein „Macht mit!“ der Grundschule unterstütze das Vorhaben. „Viele Schulen setzen Bauwagen schon für ganz unterschiedliche Konzepte ein“, weiß sie, „und es sind alle ganz begeistert davon.“

„Das Ziel ist, wie in jedem Jahr, unter die ersten 50 zu kommen“, erklärt Maren Sieck-Oetker. Damit wären der Schule schon einmal 1000 Euro sicher. Das Verfahren ist wie im Vorjahr: Insgesamt sollen 200 Schulen mit zusammen 400000 Euro gefördert werden, aufgeteilt nach Schülerzahl in vier Kategorien. Vergeben werden die Fördersummen per Online-Voting: Bis zum 23. Mai kann abgestimmt werden, den 50 Schulen mit den meisten Stimmen je Kategorie winken Preisgelder zwischen 6000 Euro für Platz eins und 1000 Euro für die Plätze 36 bis 50. Die Grundschule Groß Lessen ist vertreten in der Kategorie der „sehr kleinen Schulen“ mit bis zu 200 Schülern.

Um abstimmen zu können, müssen die Teilnehmer online (www.spardaspendenwahl.de/code-anfordern) eine deutsche Handynummer angeben. Per SMS wird ihnen ein Code zugesandt, der für 48 Stunden gültig ist. In der entsprechenden Schulkategorie kann dann das Projekt aufgerufen werden, um den Code einzugeben – und damit eine Stimme abzugeben. Die Abstimmung endet am Dienstag, 23. Mai, um 16 Uhr.