Ohne Vorstand droht das Aus für den CPS-Förderverein

Von: Harald Bartels

Dem Vorstand des Vereins der Eltern und Freunde der Carl-Prüter-Schule gehört Gerhard Kropf seit der Gründung 1986 an, seit 2010 führt er den Vorsitz. © Bartels

Sulingen – Der Verein der Eltern und Freunde der Carl-Prüter-Schule in Sulingen könnte im Dezember 37-jähriges Bestehen feiern. Ob es dazu kommt, ist momentan aber fraglich: Dem Verein droht die Auflösung, sofern sich niemand findet, der bereit ist, im Vorstand des Fördervereins ein Amt zu übernehmen.

Gegründet wurde der Verein am 11. Dezember 1986 von den Mitgliedern des Schulelternrats auf Initiative des damaligen Schulleiters Günter Döring. Hintergrund war, dass sich im Jahr zuvor die Vorgängervereinigung, der 1950 zum 25-jährigen Bestehen der Schule gegründete Verein der ehemaligen Mittel- und Realschüler, aufgelöst hatte. Vorsitzender des neuen Vereins wurde Reinhard Meyer aus Sulingen, zu stellvertretenden Vorsitzenden wählte man Heinrich Luchtmann aus Ehrenburg und Renate Hahn aus Sulingen, das Amt des Kassenführers übernahm Gerhard Kropf aus Varrel, zur Schriftführerin wurde Marianne Gauger aus Sulingen gewählt.

Den Verein leitete Meyer bis 1996. Ihm folgte Herbert Plagge aus Wehrbleck nach, von dem Kropf 2010 den Vorsitz übernahm. In der Spitze hätten dem Verein 1997 mehr als 100 Mitglieder angehört, aber 2010, mit dem Wechsel vom alten Schulgebäude in die Edenschule, habe man erheblich an Mitgliedern verloren, erinnert sich der Vorsitzende. Aktuell zähle der Verein um die 50 Mitglieder.

Drei Schwerpunkte setzte sich der Verein bei der Gründung: das Bemühen um bessere Sportstätten für den Unterricht, die Erweiterung der Partnerschaften mit ausländischen Schulen sowie die bessere Ausstattung der Schule mit den damals neuen Medien Computer und Video.

Den bestehenden Schüleraustausch mit dem Collège Bessé-sur-Braye unterstützte man weiter, und mit einer Schule im niederländischen Klazienaveen gab es einen einmaligen Austausch. Mehr und mehr im Vordergrund standen aber die Anschaffungen, mit denen der Verein den Unterricht und das Schulleben allgemein unterstützte. Von Anfang an spielten dabei Digitalgeräte eine wichtige Rolle, von der Erstausstattung für den Computerraum über Digitalkameras, Smartboards für zwei Klassenräume, um 2010 die Ausstattung eines ganzen Jahrgangs zu vervollständigen, bis hin zu einem Klassensatz Notebooks 2007. Immer wieder erhielt der Fachbereich Musik und Kunst Unterstützung, ob bei der Anschaffung von Musikinstrumenten für die inzwischen ausgelaufene Bandklasse, wobei auch die Elternbeiträge mit einflossen, oder bei Equipment für die Schulkonzerte. Die erfolgreichen Mädchenfußballmannschaften wurden ebenso unterstützt wie die Ausstattung der Pausenhalle mit Möbeln oder Tischkickern. Eine Besonderheit war 1998 die Installation eines Münztelefons für die Pausenhalle, denn bis dahin hatten Schüler immer das Sekretariat aufsuchen müssen, um zuhause anzurufen. Insgesamt konnten über die Jahre mehr als 70 000 Euro für die Schule eingesetzt werden. „Der Verein hat sich nie hervorgetan durch Aktivitäten in der Schule, sondern im Hintergrund Mittel beschafft“, fasst Gerhard Kropf zusammen.

Entsprechend seien die Jahreshauptversammlungen nie gut besucht gewesen, und im vergangenen Jahr habe man zu dritt getagt – plus Sulingens Bürgermeister Patrick Bade als Gast. Die nächste Versammlung steht an für Dienstag, 21. März, 16 Uhr – und dann könnte das Ende des Vereins beschlossen werden, wenn sich niemand findet, der für den Vorstand kandidiert. Das Gremium ist 2010 bereits verkleinert worden auf zwei Positionen, den Vorsitzenden Kropf und seinen Stellvertreter Reinhard Dummeyer aus Sulingen. Beide sind 76 Jahre alt und wollen ihre Ämter nicht länger ausüben; Kandidaten für eine Nachfolge gibt es bislang aber nicht. Sollte der Verein aufgelöst werden müssen, fiele das Vermögen laut Satzung an den Landkreis Diepholz, der es für gemeinnützige Zwecke einsetzen müsste, erläutert Kropf – der Oberschule käme es demnach nicht länger zugute.