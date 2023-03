Ehrenamt gewürdigt: „Ohne euch geht nichts“

Von: Sylvia Wendt

Gerockt: „Festredner" Pastor Michael Wendel (Mitte) mit Jannis Häbel und Paula Grube.

Erster Frühlingsempfang der Stadt Sulingen: Ehrungen und Emotionen

Sulingen – Was Sulingen alles kann – sogar Winterwunderland zum ersten Frühlingsempfang. Eine Stadt feiert mal nicht (nur) sich, sondern ihre Menschen, die sich engagieren. Das Stadttheater ist gefüllt mit jenen, die sich einbringen für die Gesellschaft. Am Freitag bekamen sie einen feierlichen Rahmen, einen mit Musik und Schwung und Lacher, für ein mehr als herzliches Dankeschön. Der Ehrenamtstag der Stadt Sulingen und der Neujahrsempfang sind erstmals als gemeinsame Veranstaltung konzipiert, den Frühlingsempfang. Wo anfangen?

Bürgermeister Patrick Bade steigt ein in den Abend mit einem Rückblick in Erreichtes und bereits auf den Weg Gebrachtes. Fotos auf der Leinwand zeigen, was gemeint ist. Die Liste ist lang, Politik und Verwaltung haben ganz schön die Ärmel aufgekrempelt und in allen möglichen Bereichen des täglichen Lebens Projekte schon realisiert oder schon angeschoben. Falls dennoch was fehlt: „Sag’s dem Bürgermeister“ bittet Bade jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr. Und nicht wenige tun genau das.

Das Thema des Abends aber ist nicht, wie schön es in Sulingen ist. Sondern, dass Menschen andernorts leiden und Hilfe brauchen: Aus der sicheren Heimat im Sulinger Land heraus hat sich nicht erst seit Februar 2022 eine Hilfsbereitschaft gefestigt.

Ehrung Friedhelm Hartkamp

Das belegt die erste Ehrung des Abends. Friedhelm Hartkamp sitzt 1998 im Weihnachtsgottesdienst des damaligen Pastors Wolfram und hört von Königsberg und dem prekären Alltag der Menschen dort. Er will aber nicht hinfahren, „nur um zu gucken, wie schlecht es den Menschen dort geht“. Er will konkret helfen. Erste Hilfstransporte in das heutige Kaliningrad folgen, dann wird Litauen das Ziel von Lkw-Ladungen voller Spenden. Nach 27 Fahrten ist jetzt die 28. in Vorbereitung. Hartkamp, Ende 60, freut sich schon heute auf die 30., sagt er.

Geehrt: Friedhelm Hartkamp (links) und Patrick Bade.

Über die Jahre hat sich um ihn herum ein Kreis an Aktiven gebildet, auf die er sich verlassen kann: Allen voran John Henrik Landwehr, der Lkw aus seiner Speditionsflotte seit 1999 zur Verfügung stellt und die eigene Arbeitskraft. Ein Film, gedreht über den 23. Transport 2017, zeigt eindrücklich, was geleistet wird. Zeigt, wie herzlich Menschen mit Menschen umgehen können, wenn sie wollen. Die Litauenhilfe ist nur eines der ehrenamtlichen Standbeine von Hartkamp, der als Kommunalpolitiker, darunter lange als Ortsbürgermeister, Jahrzehnte gewirkt hat. „Immer mit einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft und sozialer Verantwortung“, sagt Bade.

Ehrung Wortmann und Team

Das zeigen im März 2022 auch Henri Wortmann und sein Team: Auslöser ist der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wortmann legt los: „Timo!“ Timo Helander kennt das schon. Organisiert, knüpft Kontakte. Wer, wenn nicht Speditionen, sind flexibel und Experten in Sachen Gütertransport. Der Aufruf des Teams wird gehört – nicht nur die Sulinger spenden reichlich. Die Hilfsgüter summieren sich, palettenweise. Und punktgenau: Dank der modernen Kommunikationsmittel weiß das Team, das nun aus Wortmann, Helander, Stefan Feldhaus und Claas Gerdes besteht, was genau gebraucht wird.

Geehrt: Claas Gerdes, Stefan Feldhaus, Timo Helander und Henri Wortmann (von rechts), mit Patrick Bade.

Wortmann, das Team und seine Spedition sind immer schon erste Anlaufstelle, für ganz unterschiedliche Anfragen: Ob Sandanlieferung für TV-Dreharbeiten in der Sulinger Innenstadt, den Hof verwandeln in einen Parcours für Kartfreunde oder für das Fahrsicherheitstraining. „Hilfsbereitschaft ist das, was dich, was euch ausmacht“, bestätigt Patrick Bade. Das Team hat am Freitag Bilder im Gepäck: Auf 10 000 Kilometer summieren sich die drei Hilfstransporte im März, Mai und Juni 2022. Trotz der Hoffnung auf Frieden sind weitere Fahrten in Vorbereitung.

Dank an Ehrenamtsteam

„Ohne Ehrenamt kann eine Stadt nicht existieren“, betont Friedhelm Hartkamp. Deshalb wurde der Ehrenamtstag in Sulingen einst begründet: Das erste Organisationsteam holt Patrick Bade unter Applaus auf die Bühne: Heike Niemeyer, Ingrid Lühs, Gebhardt Leistritz und Lothar Sickert gilt Dank für ihren Einsatz und Ideen.

„Festrede“ mal anders

Der für die Festrede gebuchte Festredner hält sich nicht an Normen für Festreden. Aber was kann man auch anderes erwarten, wenn man für diese Aufgabe Sulingens Pastor Michael Wendel „bucht“. Da wird der Flügel auf die Bühne gerollt, neben Wendel kommen auch Paula Grube und Jannis Häbel auf die Bühne. Häbel sorgt für die Percussion, Wendel haut in die Tasten, Paula singt. Die Melodien stammen von Udo Jürgens, Tones and I, Toto, Leonard Cohen und Coldplay. Die Texte haben allesamt nur ein Thema: In Variationen wird das Ehrenamt, werden die im Ehrenamt Tätigen gelobt. Statt „Aber bitte mit Sahne“ heißt es „Dass ohne euch gar nichts geht“. Statt „Dance Monkey“ singt Paula: „Es ist wichtig, dass ihr euch hier engagiert und für die Menschen interessiert. Ihr seid spitze, ohne euch läuft nichts.“ Statt „Hold the Line“ heißt es „Es ist bekannt.... das Gute stammt vom Ehrenamt.“ Gesungen wird vom „Herzenspersonal“ und „Hallelujah“: „Ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes – das ist der Himmel. Was ihr tut, das kommt im Himmel an“, sagt Wendel. Und lädt den Publikumschor ein, mitzusingen: „Wir sagen danke, dass es euch gibt, denn Patrick Bade hat euch lieb. Ja... der Patrick hat uns lieb.“ Mit diesem fulminanten Auftritt erntet das Trio einen Riesen-Applaus – und Wendel zig Versprechen, nun doch mal wieder zum Gottesdienst zu kommen. Wieviele Bürger ihr Versprechen vom Freitag auch wahr machen, bleibt abzuwarten.

Gedankt: Yuliia Kovalenko, Inga Spannhage und Hanna Mischina (von links) berichten.

Sicher in Sulingen

Mit einem bewegten Dankeschön von Yuliia Kovalenko aus Odessa und Hanna Mishyna aus Charkiw, die mit ihren Kindern seit einem Jahr sicher in Sulingen leben, schließt der Abend. Übersetzt von Inga Spannagel, berichten die beiden Frauen aus ihrem Alltag im Mittelzentrum und in der Heimat. Dass die Kinder hier sicher zur Schule gehen können, dass sie Freunde gefunden haben, dass Nachbarn helfen und so viele andere ebenfalls.

Musikalische Überraschung

Wie er die Flucht aus einem Kriegsgebiet erlebt hat, als 15-Jähriger, davon berichtet Ayham Fayad. Der gebürtige Syrer ist mit seiner Familie heute zu Hause in Barnstorf - und kommt bekannt vor? Er war Kandidat in der Sendung „The Voice of Germany“ – und „unser Wunschgast für den musikalischen Part“, freut sich Bürgermeister Patrick Bade, dass Fayad sofort zugesagt hat. Ob Coverversionen eines Hits oder eigene Kompositionen: Ayham (bei einem Lied begleitet von Zehra Erdogdu mit Gitarre) überzeugt die Fans in Sulingen mit Gesang und Gefühl. Bade interviewt den jungen Nachwuchsstar einfühlsam und kann ihm einige „Fun Facts“ entlocken, ebenso einen Rückblick auf die Flucht aus einem Kriegsgebiet.

Gefühlvoll: Ayham Fayad ist der musikalische Überraschungsgast beim Frühlingsempfang in Sulingen.

Hat Ayham jetzt einen Plattenvertrag, will Bade wissen. „Naja, das ist ganz schön schwierig, mein Lieber. Ich möchte Musik veröffentlichen und arbeite mit meinem Musiklehrer, der hat ein Studio.“ Nach vier Stunden endet ein Programm, das Astrid Ellmers, Dörthe Meyer Simoes, Ariane Hanselmann und Lina Willms organisiert haben. Karin Maschmann und das Team des Gasthauses „Zum schwarzen Ross“ haben für Speis und Trank gesorgt. Auflage für solch eine Veranstaltung ist die Brandsicherheitswache – die stellt, ehrenamtlich, die Feuerwehr. Danke.

Schlussbild auf der Bühne des Sulinger Stadttheaters mit allen Geehrten, Künstlern, Festrednern, Akteuren und Organisatoren.