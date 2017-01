Rauschkolb zu Förderprogramm für zusätzliche ÖPNV-Verbindungen: „Eine Chance“

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Sulingen: Startpunkt für Busfahrten unter anderem in Richtung Nienburg. Das Land Niedersachsen hat ein Förderprogramm aufgelegt, das zu einer Optimierung des Fahrplanes führen könnte.

Sulingen - Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb sieht in der Absicht von Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies Chancen für die Region: „Nicht nur in der Anbindung des Mittelzentrums an die Nachbarstadt Bassum, sondern insbesondere auch auf der Ost-West-Achse; also zwischen Diepholz und Nienburg“, sagte der Bürgermeister Montag auf Anfrage. Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hatte am Morgen mitgeteilt, dass ein Förderprogramm aufgelegt werde, mit dem das Land mit bis zu zehn Millionen Euro jährlich zusätzliche ÖPNV-Verbindungen fördern wolle; insbesondere im Bereich von Mittelzentren, die nicht an Schienenstrecken angebunden sind.

Rauschkolb kündigte an, kurzfristig seine Bürgermeisterkollegen in Diepholz und Nienburg zu kontaktieren, um bei ihnen die Bereitschaft zur Entwicklung einer gemeinsamen Strategie abzuklopfen. ,,Der Landkreis Diepholz gehört für mich genauso mit an den Tisch; aber auch der Zweckverband Bremen-Niedersachsen. Wir brauchen schließlich einen Maßnahmenträger.“

In einem möglichen ersten Schritt müssten die Partner laut Rauschkolb Kosten ermitteln. „Das alles will auch finanziert werden.“ Im Wirtschaftsministerium geht man laut Bürgermeister davon aus, dass sich 30 Prozent der Unterhaltungskosten durch Fahrgastentgelte tragen lassen. „Die restlichen Kosten würden sich demnach das Land Niedersachsen und die beteiligten Kommunen teilen.“

Sulingens Wirtschaftsförderer Martin Koenen steht schon seit längerem im regelmäßigen Kontakt mit dem Zweckverband Bremen-Niedersachsen. „Über eine Verbesserung der Taktung des Busverkehrs in Richtung Nienburg sprechen wir nicht erst seit gestern. Mit Rücksicht auf die geplanten Landeslinien hatten wir Detailberatungen erstmal ausgesetzt. Jetzt wird das Projekt aber mit Sicherheit wieder an Fahrt aufnehmen.“

Im Visier hatten Koenen und dessen Mitstreiter insbesondere die Taktungen an den Wochenenden und in den Abendstunden. „Da geht bisher so gut wie gar nichts.“

Koenen sieht in dem vom Land Niedersachsen in Aussicht gestellten Förderprogramm aber auch Gefahren. „Ich gehe davon aus, dass Anträge zunächst befristet bedient werden. Und wenn Linien dann nach einem gewissen Zeitraum eingestellt werden, ist die Trauer groß. Die Menschen müssen die Angebote auch annehmen. So etwas kann aber dauern.“

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat einen Kriterienkatalog für etwaige Antragsteller veröffentlicht. Demnach dürfen die neuen Linien keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Nahverkehrsangeboten darstellen. Möglich ist eine Förderung allerdings auch bei einer deutlichen Aufwertung bestehender Angebote. Die Busse müssen mindestens im Stundentakt verkehren und an allen Wochentagen in der Zeit zwischen 6 bis 23 Uhr im Einsatz sein.

Koenen: „Eine solche Taktung verursacht natürlich auch Kosten, die gedeckt werden wollen.“ Trotz allem: Der Wirtschaftsförderer sieht wie Rauschkolb in dem Programm eine „echte Chance“: „Eigentlich haben wir auf so etwas nur gewartet.“

Das Ministerium hat gemeinsam mit den ÖPNV-Aufgabenträgern und den kommunalen Spitzenverbänden, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbänden sowie der Landesnahverkehrsgesellschaft 35 mögliche Strecken untersucht.

Das entsprechende Gutachten soll Aufgabenträgern eine Einschätzung des Potenzials für die einzelnen Strecken geben. Untersucht wurden auch die Verbindungen Diepholz – Nienburg und Sulingen – Bassum.

