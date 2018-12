Los mit der Nummer 70553 gewinnt Toyota Yaris

SULINGEN - Wer an der Weihnachtslotterie der Initiative Sulingen teilgenommen hat und Besitzer der Lose mit den Nummern 70553, 78000 oder 72855 ist, muss Platz unter seinem Tannenbaum machen: Glücksfee Jette Leymann (10) ermittelte sie am Samstagmorgen im Beisein von Rechtsanwalt und Notar Lars Brettschneider und der Vorstandsmitglieder Philipp Leymann und Thomas Wolter als Hauptgewinner.

„Das ist ja fast wie bei der Ziehung der Lottozahlen, nur dass die Gewinnchancen deutlich höher sind“, kommentierte Thomas Wolter. Die Initiative Sulingen hatte in diesem Jahr 22 000 Lose an den Mann und die Frau gebracht, 2 000 mehr als in den Vorjahren. Das Interesse ist ungebrochen, sagte Vorsitzender Philipp Leymann: „Wir haben schon auf dem Weihnachtsmarkt 4000 Lose verkauft. Hier konnten wir 127 Puten als Zusatzgewinne vergeben.“

Die Weihnachtslotterie ist eine Erfolgsgeschichte, die Akzeptanz ist groß. Die Initiative hatte in diesem Jahr erneut auf Kleinpreise verzichtet: Verlost wurden drei Hauptpreise und 17 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Im Vorstand der Initiative bestehe Konsens, die Lotterie im kommenden Jahr nach diesem Konzept neu aufzulegen, der Hauptpreis werde erneut ein Neuwagen sein“, sagte Vorsitzender Leymann: „Man verbindet die Lotterie mit einem Auto, also werden wir langfristig daran festhalten.“

Der Inhaber des Loses mit der Nummer 70553 kann sich über einen nagelneuen Toyota Yaris im Wert von 18000 Euro freuen, den das Autohaus Nobbe der Initiative zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt hatte. Ein Reisegutschein im Wert von 1500 Euro fällt auf das Los mit der Nummer 78000, das Samsung-Tablet auf die Losnummer 72855. Der Vorstand der Initiative hatte die Preise der Weihnachtslotterie bei Mitgliedsbetrieben erworben. Der Erlös, laut Philipp Leymann rund 2500 Euro, fällt an den gemeinnützigen Verein „Initiative hilft Kindern“.

Die drei Hauptgewinner werden gebeten, sich per Telefon (01?72?/5?42?45?63) oder per Email (wolter@initiative-sulingen.de) mit Thomas Wolter in Verbindung zu setzen. Die 17 Einkaufsgutscheine, einlösbar bei Mitgliedsbetrieben der Initiative Sulingen, liegen ab dem 7. Januar in der Agentur Wolter (Sulingen, Rudolf-Diesel-Str. 1) zur Abholung bereit. Die Gewinner müssen sich bis zum 31. Januar gemeldet haben. „Können wir die Hauptpreise nicht vergeben, gibt es eine neue Ziehung“, kündigte Philipp Leymann an, in der Geschichte der Sulinger Weihnachtslotterie sei das allerdings erst einmal vorgekommen. - mks