Nostalgische Gefühle bei den Rallyefans in Sulingen wecken

Ein „Hingucker“ ist der Opel Ascona 400 von Walter Gromöller. © MSG Sulinger Land

Sulingen – Bei der 34. Auflage der „ADAC Actronics Rallye Sulingen“ am 5. und 6. Mai gehen nach Angaben der Organisatoren von der Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulinger Land weit mehr als 120 Fahrzeuge aus zehn Nationen an den Start. Darunter finden sich nicht nur „die modernen hochgezüchteten Hightech-Fahrzeuge“, sondern auch Boliden aus den siebziger, achtziger und frühen neunziger Jahren.

Ganz stark einzuschätzen und auch für einen der oberen Plätze in der Gesamtwertung gut sei das Team Andreas Dahms aus Steinburg mit Beifahrer Paul Schubert aus Trittau. Das Duo aus Schleswig-Holstein ist zweifacher und amtierender Deutscher Rallyemeister in der „Historic“-Wertung und bringt den bärenstarken Porsche 911 Carrera 3,2 aus dem Jahr 1979 an den Start. 2018 konnte Dahms zusammen mit Inka Lerch in diesem Fahrzeug sogar den niedersächsischen Rallyemeister-Titel erringen.

Direkter Konkurrent in dieser Wertung ist Walter Gromöller aus Gütersloh. Mit seinem langjährigen Co-Piloten René Meier aus Wilkau-Haßlau bewegt er ein Siegerfahrzeug vergangener Tage, einen Opel Ascona 400 aus dem Jahr 1977 – und das am liebsten quer. Die beiden Publikumslieblinge sind bereits Sulingen-erfahren und weit vorn in der Ergebnisliste zu erwarten. Sie waren in den beiden letzten Jahren die deutschen Vizemeister in der „Historic“-Wertung.

Zu den Favoriten in der „Historic-Wertung“ zählt Andreas Dahms mit seinem Porsche 911 Carrera 3. © MSG Sulinger Land

Sehr gut bekannt in Sulingen ist auch Diedrich Bahrenburg aus Grasberg, bei dem der frühere Rallyeleiter der „Sulinger Bärenklaue“, Reinhard Pobantz, jahrelang im Cockpit saß. Diedrich tritt mit Stefan Heer aus Trittau in einem schön erhaltenen und 1977 gebauten Ford Escort RS 2000 MK2 an.

Bereits zum 15. Mal in Sulingen am Start ist Thom de Jong aus Delden in den Niederlanden. Mit seinem Stamm-Beifahrer Sjoerd Weernink aus Borne bringt er den seit Jahren bekannten und 300 PS starken Volvo 242 Turbo Baujahr 1975 nach Sulingen.

Erstmals in Sulingen dabei sind Jan Nolles und Marijke Nolles-Meilink aus Kapel-Avezaath in den Niederlanden. Sie wollen mit einem Opel Ascona 400 Replica Baujahr 1981 die insgesamt knapp 140 Wertungsprüfungskilometer in Sulingen unter die Räder nehmen.

Den Vorgänger der später so erfolgreichen Mitsubishi-Familie mit Galant oder Lancer zeigen Sander Drijber aus Velp und Thies Stegeman aus Den Ham in Sulingen, einen 1986 gebauten Mitsubishi Starion 2000 Turbo.

Einige der lautesten Fahrzeuge werden die früher so erfolgreichen BMW M3 E30 sein. Hier lässt sich laut der Veranstalter von einem kleinen Dreiländerkampf sprechen. Aus Deutschland steuern ein solches Fahrzeug aus dem Jahr 1987 die in Sulingen bekannten Timo Grätsch mit Co-Pilotin Alexandra Gawlick aus Flensburg. Aus dem gleichen Jahr stammt der M3 von Kim Boisen aus Broager. Er war schon in Sulingen am Start und konnte 2012 mit Jesper Petersen als erstes ausländisches Team sogar das Deutsche ADAC Rallye Masters gewinnen. In diesem Jahr tritt er mit Dan Johannsen aus Vejen an. Das dritte Team im Bunde sind Sjaak Abrahams aus Almere und Danique Lubbinge aus Goor im 1989er BMW M3 E30. Ihr BMW ist noch mit der früheren „Rothmans“-Werkslackierung aus der Rallye-Weltmeisterschaft versehen. Sie sind erstmals bei der Rallye Sulingen am Start.

Einen der wohl bekanntesten Rallyeboliden vergangener Jahre steuert Michael Lund aus Dianalund in Dänemark. Mit Johnny Drost Larsen, ebenfalls aus Dianalund, kommt er mit einem Audi Ur-quattro nach Sulingen und die Zuschauer können sich auf den kernigen Fünf-Zylinder-Sound freuen.

Einen interessanten „Exoten“ steuert Verner Boiskov aus Hemmet in Dänemark. Mit seinem Co-Piloten Keld Schøler Pedersen aus Sletten startet er zum ersten Mal in Sulingen mit einem eher von der Rennstrecke bekannten Mercedes-Benz 190 E 2,3-16 Baujahr 1983.

„Allein für diese Fahrzeuge lohnt sich schon ein Besuch im Service-Park auf dem Informa-Gelände“, heißt es von den Organisatoren der MSG.