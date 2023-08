Noch mehr Programm beim Altstadtfest in Sulingen

Von: Harald Bartels

Das Plakat für das Altstadtfest präsentiert Organisatorin Feenja Jürgens. © Bartels

Sulingen – Die „drei tollen Tage“ nahen wieder: Vom 1. bis 3. September findet sich ein vielfältiges Programm für die ganze Familie in der Sulinger Innenstadt.

Den Auftakt bildet, wie gewohnt, das Abendpicknick am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr vor dem Gasthaus „Zum Amtsschimmel“. Dort stellen die Verantwortlichen der Initiative Sulingen wieder Tische und Bänke für jeweils bis zu acht Personen bereit, die zum Preis von zehn Euro bei Optik und Hörgeräte Evers, Lange Straße 4 in Sulingen, gebucht werden können. Hier sind nur noch wenige Tische verfügbar; Teilnehmer können sich aber auch kostenfrei eigene Tische und Sitzgelegenheiten mitbringen. Wie im Vorjahr öffnet der „Amtsschimmel“ seine Außentheke.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Altstadtfest am Samstag, 2. September. Die Fäden der Organisation liegen hierfür erneut in Händen von Feenja Jürgens, die im vergangenen Jahr erstmals für die Programmgestaltung verantwortlich war. „Es lief gar nicht so schlecht für das erste Mal“, blickt sie lachend zurück. Gleich nach der Veranstaltung habe es eine erste „Feedback-Runde“ mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Initiative Sulingen gegeben, und seither habe man sich mehrfach ausgetauscht.

Zahlreiche Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Altstadtfest. Archi © Martin Hefkaluk

Eins der Ergebnisse dieses Austauschs: Das Programm am Samstag beginnt deutlich früher als bisher. „Die ,Lloyd Shoes‘-Bühne an der Kirchenkreuzung wird schon am Freitag fix und fertig aufgebaut, und im letzten Jahr war es schade, dass wir sie einfach ungenutzt da stehen hatten.“ Deswegen startet die Veranstaltung diesmal bereits um 11 Uhr morgens mit einem Frühschoppen, den Karsten Bölting alias „Gitman“ aus Lembruch gestaltet. Er war bereits im Vorjahr im Rahmen von „Sulingen tanzt“ im Gasthaus „Zum schwarzen Ross“ zu erleben. Von 13 bis 17 Uhr wechseln sich auf der Bühne die Ballettschule Ina Zurek aus Sulingen, die Sulinger „Thunderbolt“-Cheerleader, die Marching Band „Sound of Sulingen“ und die Partyband „Hype“ aus Bruchhausen-Vilsen ab. „Wir wollten vor allem Attraktionen aus der Region, das ist ein guter Mix“, stellt Feenja Jürgens fest.

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Familien, und entsprechend gibt es im Veranstaltungsbereich Angebote wie eine Hüpfburg, eine Schminkecke für Kinder, verschiedene Spiele, eine Stelzenläuferin, die Luftballonfiguren bindet, sowie Foodtrucks, die etwa Waffeln am Stiel oder Slush-Eis servieren.

Ab 19 Uhr übernimmt die beliebte Top 40-Band „Certain Souls“ aus Sudwalde die Regie, und in ihr Gastspiel eingebettet ist gegen 21 Uhr der Auftritt von Axel Fischer. Der Sänger, der sich auf seiner Internetseite selbst als den „Ed Sheeran des deutschen Partyschlagers“ bezeichnet, ist vielen vor allem durch seinen Hit „Traum von Amsterdam“ bekannt.

Das Programm auf der „Jantzon & Hocke“-Bühne am „Amtsschimmel“ eröffnet um 20 Uhr die Formation „Anlasser“ aus Borstel. Weiter geht es mit „Mainstreet Powerrock“ aus Weyhe, die hier schon im vergangenen Jahr auftraten, und den Abschluss bilden die „Crackerjacks“ aus Cloppenburg. „Sie waren schon bei ,Sulingen tanzt‘ im ,Amtsschimmel‘ und wollten hier gerne wieder auftreten“, verrät die Organisatorin.

Im Veranstaltungsbereich, der sich in diesem Jahr auf die Lange Straße zwischen dem Hotel „Zur Börse“ und dem Restaurant „Capo Caccia“ sowie auf Teile der Kampstraße und der Schmiedestraße beschränkt, finden die Gäste ein vielfältiges Angebot an Cocktails, Bier und anderen kalten Getränken sowie Burger, Pommes frites, Bratwurst, Crêpes und mehr.

Das Programm ist vollständig, einzig für die Theken und Essensstände wird noch Verstärkung gesucht. Anfragen nimmt Jürgens telefonisch entgegen (Mobil: 0160 / 98 12 74 19).

Die „drei tollen Tage“ enden in bewährter Weise mit dem beliebten Flohmarkt entlang der Langen Straße am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr. Der Vorverkauf für die Standtickets beginnt am Montag, 28. August, um 7 Uhr bei der Firma Leymann Baustoffe in Sulingen. Pro Person können maximal drei Tische für jeweils fünf Euro je Tisch gebucht werden. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen, Anwohner können vorab schon Plätze reservieren.

Für die „drei tollen Tage“ wird die Lange Straße zwischen Kirchenkreuzung und Hoher Straße von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Die Hohe Straße und die Schützenstraße bleiben weiterhin für den Verkehr befahrbar.