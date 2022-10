Noch mehr Hingucker für Gruselfans in Sulingen

Halloween

Das „Halloweenhaus" in Sulingen: Anke und Roland Azzolini haben in diesem Jahr auch ihren Garten und den Wintergarten gruselig dekoriert.

Sulingen – Eine Tischgesellschaft aus lauter Skeletten wartet geduldig, während ein weiteres Skelett am Grill das Essen zubereitet – diese Szene ist Teil der erweiterten Dekoration für das „Halloweenhaus“ an der Nienburger Straße in Sulingen.

Bereits seit neun Jahren schmückt Anke Azzolini alljährlich zum 31. Oktober die Fassade ihres Gebäudes samt Vorgarten mit Spinnen in diversen Größen und mit anderen Accessoires. Damit lockt die Familie Jahr für Jahr mehr Schaulustige – 2021 Jahr seien sogar Besucher eigens aus Frankfurt angereist, um sich das Haus anzusehen.

In diesem Jahr werden erstmals auch der Garten und der Wintergarten Teil des Schauspiels. Die Idee dazu habe ihr Ehemann Roland Azzolini gehabt: „Ich habe ihn mit meiner Leidenschaft angesteckt“, lacht die Hausherrin. Bereits im Frühjahr habe er begonnen, dafür Requisiten aller Art zu sammeln. Den Großteil bilden Skelette, ob von Mensch oder Tier, aber es gibt auch abgetrennte Körperteile, schwebende Geister und vieles mehr. „Wir haben uns gedacht: Wenn die Leute schon sagen, dass wir verrückt sind, dann wollen wir das auch richtig machen“, sagt Anke Azzolini mit Augenzwinkern.

Ganz abgeschlossen sind die Vorbereitungen, die bereits Anfang Oktober begannen, noch nicht – für den richtigen „Gruseleffekt“ fehlen noch einige Details wie Beleuchtung und Regenschutz, erklärt Roland Azzolini. Alles werde in diesem Jahr aber nicht umgesetzt: „Wir haben schon wieder so viele tolle Ideen“, verspricht das Paar, „denn man kommt beim Aufbau auf die tollsten Sachen.“

Am Montag, 31. Oktober ab 15.30 Uhr erwartet die Familie wieder die Schaulustigen mit Süßem für die Kinder und „Hexentrunk“ für die Erwachsenen.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr soll es wieder einen Wettbewerb für die kleinen Besucher geben: Diesmal sind Kinder aufgerufen, selbst eine Spinne zu basteln. Die schönsten Exemplare werden prämiert und sollen im kommenden Jahr einen Platz an der Fassade erhalten.