Noch Erklärungsbedarf bei der Baumschutzsatzung für Sulingen

Sulingen – Dass Bäume eine wichtige Funktion erfüllen als Schatten- und Sauerstoffspender, ist vielen bewusst. Trotzdem werden Exemplare, die als störend empfunden werden, gerne mal entfernt. Das ist in Sulingen aber nicht mehr ohne Weiteres zulässig, schließlich gilt hier eine Baumschutzsatzung.

Für deren Einhaltung zuständig sind Malte Sander, Leiter des Bereichs Bauplanung und Bauordnung der Stadtverwaltung, und Stefanie Eiting aus dem Bereich Bautechnik.

Seit dem 1. August 2022 ist die Satzung in Kraft und sie besagt, dass grundsätzlich alle Laubbäume und bestimmte Nadelbäume ab einer gewissen Größe sowie Hecken vor Abholzung oder Beschädigung geschützt sind. Ausnahmen davon sind nach festen Kriterien und nur auf Antrag möglich. Werden Fällungen genehmigt, sind dafür Auflagen zu Ersatzanpflanzungen zu beachten.

Bisher sind bei der Verwaltung um die 30 Anträge und Anfragen eingegangen, berichtet Sander, und in maximal zehn Fällen sind entgegen der Satzung Bäume gefällt worden oder sollten gefällt werden. Das Festsetzen eines Ordnungsgeldes ist zwar möglich, aber bisher räumen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Eigentümern eine gewisse „Karenzzeit“ ein. „Die Satzung greift ja auch in den Privatbereich ein, deswegen geben wir erst einmal nur einen Hinweis auf die Satzung und fordern Ersatzpflanzungen“, sagt er. Bisher ging es überwiegend um Bäume auf alten Höfen oder landwirtschaftlichen Betrieben. Laut Sander waren es allesamt begründete Fälle, in denen die Pflanzen erkrankt oder bereits abgestorben waren oder in denen sie zu dicht an Gebäuden standen.

Die Reaktionen der Betroffenen sind gemischt, berichtet Eiting: „Die Menschen finden grundsätzlich gut, dass etwas für den Naturschutz getan wird, aber nicht, dass auch ihre Privatflächen betroffen sind.“ Dass Ersatzpflanzungen nötig sind, werde aber generell akzeptiert.

Die Nachsicht seitens der Verwaltung ist begrenzt: „Die Satzung ist auf unserer Internetseite einsehbar, und beim Erteilen einer Baugenehmigung weisen wir auf sie hin“, betont Sander. Auch der Antrag auf Genehmigung einer Baumfällung ist auf der Homepage (www.sulingen.de) verfügbar, kann online ausgefüllt, ausgedruckt per Post oder in digitaler Form per E-Mail an die Verwaltung gesandt werden. Das Beifügen von Fotos oder Lageplänen erleichtert zudem die Bearbeitung. Nach Möglichkeit werden die Anträge innerhalb von ein bis zwei Wochen bearbeitet. Die Eigentümer erhalten eine schriftliche Antwort.

„Betroffen“ von der Satzung sind nicht nur die Grundstückseigentümer in der Stadt Sulingen und den Sulinger Ortschaften: „Wir haben auch alle Mitarbeiter des Bauhofs darüber informiert, denn wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen“, stellt Eiting klar.