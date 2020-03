NLWKN ist Ziel von fast 300 Schleppern

Rund 400 Landwirte beteiligten sich an der Kundgebung in Sulingen. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Ihr Ziel, Aufmerksamkeit für die Belange der Landwirtschaft zu wecken, haben die Teilnehmer der „Trecker-Demo“ in Sulingen erreicht: Nach Angaben der Initiative „Land schafft Verbindung“ rollten am Donnerstagvormittag knapp 300 Schlepper aus den Landkreisen Diepholz und Nienburg durch die Sulestadt.

Christian Schütte, Jan Böhnisch, Lüder Hartmann, Nils Borggrefe, Vanessa Avanzini und Luka Dorsch hatten den „Aufmarsch“ zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Sulingen, koordiniert. Von mehreren Sammelpunkten aus steuerte die Kolonne die Bahnhofstraße an und legte den Verkehr zeitweise lahm. Mit Transparenten wie „Eure Politik ruiniert die letzten Höfe“ oder „Auflagenflut killt Bauernmut“ machten sie ihrer Empörung über die geplante Verschärfung der Düngemittelverordnung Luft.

Bei der Kundgebung mit rund 400 Landwirten meldete sich Heinrich Gödeker für die Initiative zu Wort: Die Messungen des NLWKN, Grundlage für die Ausweisung der „roten Gebiete“, seien nicht repräsentativ. Er überreichte dem stellvertretenden Betriebsstellenleiter Hartmut Korte und Aufgabenbereichsleiterin Marlis Tenschert einen Forderungskatalog. Tenor: Die Messungen erfolgen nach ideologischen Gesichtspunkten, entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage, zumal einige Stellen außerhalb des landwirtschaftlichen Einflussbereichs liegen. Die Landwirte seien bereit, sich beim Gewässerschutz einzubringen, aber nicht, etwas auszubaden, wofür sie nicht verantwortlich sind.

In diese Kerbe schlug auch Kreislandwirt Tobias Göckeritz (Nienburg): „Es kann nicht sein, dass Landwirte in Sippenhaft genommen werden. 40 Kilometer südlich der Messstelle Dörverden ist weseraufwärts ein rotes Gebiet ausgewiesen, obwohl in diesem Bereich grüne Messtellen liegen. Die Fachbehörde sollte wissen, dass das Wasser nicht bergauf fließt.“ Er foderte die Mitarbeiter des NLWKN auf, „schnell und deutlich“ Stellung zu beziehen, „Verantwortung für unser Land“ zu übernehmen und die bisher gute Kooperation nicht aufs Spiel zu setzen. Christian Lohmeyer, Landwirt aus Bücken, forderte „Sachverstand und Untersuchungen auf wissenschaftlicher Basis“: „Hier steht eine gut ausgebildete junge Generation an Landwirten, denen gerade der Boden unter den Füßen weggerissen wird!“

Achim Stolz, Pressesprecher des NLWKN, bekräftigte die Gesprächsbereitschaft der Fachbehörde: „Wir alle wollen saubere Gewässer und eine leistungsfähige Landwirtschaft und ringen jetzt um den richtigen Weg.“ Weichenstellung in dieser Sache erwarte man von der Umweltministerkonferenz.