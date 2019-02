Niewöhner stellt Werke im Fotostudio aus

+ Im Atelier des Fotostudios Wösten am Kleinen Markt in Sulingen stellt jetzt der Süstedter Clemens Niewöhner aus. Foto: SCHLOTMANN

Sulingen - Im Atelier des Fotostudios Wösten am Kleinen Markt in Sulingen stellt jetzt der Süstedter Clemens Niewöhner aus. „Mixed Media - Digitally created art“ nennt Clemens Niewöhner die Collagen, die er am Computer erstellt. Verwendet werden von ihm eingescannte Handzeichnungen, Fotografien, Malereien, analoge und digitale Grafiken, die er mit Pinsel- und Zeichenwerkzeugen, digital erzeugten Hintergründen und Texturen zu immer neuen Bildkompositionen gestaltet. Geöffnet ist die Ausstellung donnerstags und freitags jeweils in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, sonnabends in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr und zusätzlich nach Vereinbarung unter Tel. 01 70 / 2 15 35 11. Clemens Niewöhner ist Gründungsmitglied des Vereins Kunst in der Provinz, Mitglied im Bund Bildender Künstler Worpswede sowie Gründungsmitglied der Bremer Quadrate. Einzel- und Gruppenausstellungen realisierte Niewöhner in den vergangenen zehn Jahren vornehmlich im Nordwesten Deutschlands, aber auch in Düsseldorf, Wien, New York und Sankt Petersburg. oti